Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto: biglietti per il Nuoto

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A cinquanta giorni dal via dei XX Giochi del Mediterraneo, dal 29 giugno 2026, alle ore 15:00, sono ufficialmente disponibili online i biglietti per assistere alle gare di Nuoto, una delle discipline più attese della rassegna sportiva che animerà Taranto nel mese di agosto. L’annuncio arriva subito dopo l’esaurimento dei tagliandi per la Cerimonia di Apertura, già sold out, segno della forte attesa che circonda l’evento in città.

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Quando si gareggia: le date del Nuoto a Taranto 2026

Le competizioni di nuoto dei XX Giochi del Mediterraneo si svolgeranno da sabato 22 a martedì 25 agosto 2026, presso lo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala di Taranto, uno degli impianti di punta realizzati per la manifestazione.

Dove acquistare i biglietti per il Nuoto

I tagliandi sono acquistabili esclusivamente online sulla piattaforma ufficiale Vivaticket, ai seguenti indirizzi:

Prezzi dei biglietti Nuoto

Sessione Prezzo Batterie 5€ Finali 10€

Cerimonia di Apertura: tagliandi esauriti

Il Comitato Organizzatore ha confermato che i biglietti per la Cerimonia di Apertura dei Giochi sono ormai sold out, a testimonianza del grande interesse generato dall’evento in città e nel territorio ionico.

Domande frequenti sul Nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2026

Dove si svolgono le gare di nuoto?

Allo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, a Taranto.

Quando iniziano e finiscono le gare di nuoto?

Dal 22 al 25 agosto 2026.

Quanto costano i biglietti?

5€ per le batterie, 10€ per le finali.

Dove si comprano i biglietti?

Solo online, sulla piattaforma Vivaticket, dalle ore 15:00 del 29 giugno 2026.