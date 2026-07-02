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Prosegue la vendita dei biglietti per i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Tra gli eventi già prenotabili figurano anche le gare di Judo, una delle discipline olimpiche più attese del programma. I tagliandi sono disponibili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket, partner della manifestazione.

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Il Judo rappresenta una delle competizioni di maggiore richiamo dei Giochi del Mediterraneo, con la partecipazione dei migliori atleti provenienti dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Dove si svolgono le gare di Judo

Le competizioni di Judo si terranno al PalaMazzola di Taranto, uno degli impianti simbolo della città e sede di numerosi eventi sportivi nazionali e internazionali.

La struttura rientra tra gli impianti selezionati per ospitare le discipline indoor dei Giochi del Mediterraneo 2026, contribuendo a fare di Taranto il cuore della manifestazione sportiva in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per assistere alle gare sono disponibili sulla piattaforma ufficiale Vivaticket, dove è possibile consultare le sessioni in programma, verificare la disponibilità dei posti e completare la prenotazione.

Gli organizzatori raccomandano di acquistare i tagliandi esclusivamente attraverso i canali ufficiali, evitando siti non autorizzati.

Un appuntamento internazionale per Taranto

I Giochi del Mediterraneo rappresentano uno dei più importanti eventi multisportivi dell’area mediterranea. L’edizione 2026 coinvolgerà migliaia di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da tre continenti, con gare distribuite tra Taranto e numerosi comuni della provincia.

Per il territorio jonico l’evento costituisce un’importante occasione di promozione turistica e sportiva, oltre a rappresentare un’opportunità per cittadini e appassionati di assistere dal vivo a competizioni di livello internazionale.

Anche i lettori di Grottaglieinrete.it potranno seguire da vicino la manifestazione, che interesserà diversi impianti sportivi della provincia di Taranto.

Dove trovare tutte le informazioni

Il calendario aggiornato delle competizioni, le modalità di accesso agli impianti e la disponibilità dei biglietti sono consultabili sul sito ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e sulla piattaforma Vivaticket, dedicata alla vendita dei tagliandi.

FAQ

Quando si svolgono le gare di Judo ai Giochi del Mediterraneo 2026?

Le competizioni fanno parte del programma dei Giochi del Mediterraneo in calendario dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Dove si disputano le gare?

Le gare di Judo si svolgeranno al PalaMazzola di Taranto.

Dove acquistare i biglietti?

I biglietti sono disponibili esclusivamente sulla piattaforma ufficiale Vivaticket dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

È consigliabile acquistare i biglietti in anticipo?

Sì. Considerato l’interesse per la manifestazione, è consigliabile prenotare con anticipo per avere una maggiore disponibilità di posti.