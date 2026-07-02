Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto: biglietti per Karate

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Con l’avvicinarsi dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, si amplia l’offerta di eventi prenotabili dal pubblico. Sono infatti disponibili i biglietti per le gare di Karate, disciplina che richiamerà atleti provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. La prenotazione avviene esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket dedicata alla manifestazione.

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Dove si svolgono le gare di Karate

Le competizioni di Karate sono in programma al PalaWojtyla di Martina Franca, uno degli impianti scelti per ospitare le discipline indoor dei Giochi del Mediterraneo. La struttura è stata inserita nel piano delle sedi ufficiali della manifestazione insieme agli altri impianti distribuiti tra Taranto e il territorio jonico.

Per il territorio della provincia di Taranto si tratta di un appuntamento di rilievo internazionale, che coinvolgerà numerose città oltre al capoluogo, confermando il carattere diffuso dell’evento.

Come acquistare i biglietti

I biglietti possono essere richiesti esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Gli organizzatori invitano il pubblico a utilizzare soltanto i canali ufficiali, evitando piattaforme non autorizzate per l’acquisto o la prenotazione dei tagliandi.

Per questa disciplina è disponibile la pagina dedicata alle gare di Karate sul portale ufficiale Vivaticket.

Un evento che coinvolge tutto il territorio

I Giochi del Mediterraneo si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026 e porteranno in Puglia migliaia di atleti provenienti dai Paesi dell’area mediterranea. Oltre a Taranto, saranno coinvolti diversi comuni della provincia, tra cui Martina Franca e Grottaglie, che ospiteranno alcune competizioni sportive nei rispettivi impianti.

Per i lettori di Grottaglieinrete.it si tratta di un appuntamento particolarmente significativo, poiché molte gare saranno organizzate in strutture del territorio, contribuendo alla visibilità internazionale dell’intera area jonica.

Dove trovare ulteriori informazioni

Per aggiornamenti sul calendario delle gare e sugli altri eventi dei Giochi del Mediterraneo è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione e la piattaforma Vivaticket dedicata alla vendita e prenotazione dei biglietti.

FAQ

Dove si disputano le gare di Karate dei Giochi del Mediterraneo 2026?

Le competizioni si svolgeranno al PalaWojtyla di Martina Franca.

Come si prenotano i biglietti?

La prenotazione avviene esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Quando si svolgono i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026?

La manifestazione è in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.