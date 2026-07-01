Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto: biglietti per la Ginnastica Artistica

Continuano ad aprirsi le vendite dei biglietti per i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Da oggi sono acquistabili anche i tagliandi per le competizioni di ginnastica artistica, una delle discipline più affascinanti e spettacolari dell’intero programma dei Giochi.
Le gare vedranno protagonisti i migliori ginnasti e le migliori ginnaste provenienti dai Paesi del Mediterraneo, pronti a sfidarsi in esercizi di altissimo livello tecnico che metteranno in risalto forza, equilibrio, precisione ed eleganza.
Uno spettacolo tra tecnica ed emozioni
La ginnastica artistica è una delle discipline olimpiche più amate dal pubblico grazie alla spettacolarità delle esibizioni e alla complessità degli esercizi.
Gli atleti si confronteranno nelle diverse specialità previste dal programma, regalando al pubblico evoluzioni mozzafiato tra corpo libero, volteggi, parallele, anelli, sbarra, cavallo con maniglie e trave.
Ogni prova rappresenterà una sfida nella quale ogni dettaglio potrà fare la differenza nella corsa alle medaglie dei Giochi del Mediterraneo.
Biglietti già disponibili
I biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito ufficiale Vivaticket, unico canale autorizzato alla vendita dei titoli di accesso della manifestazione.
Gli organizzatori invitano gli spettatori ad acquistare i tagliandi esclusivamente tramite i canali ufficiali.
Taranto pronta ad accogliere il grande spettacolo
La ginnastica artistica rappresenta una delle discipline di maggiore richiamo dei Giochi del Mediterraneo e attirerà numerosi appassionati provenienti da tutta Italia e dai Paesi partecipanti.
L’apertura delle vendite consente già da ora di programmare la propria presenza a uno degli appuntamenti più attesi di Taranto 2026, che dal 21 agosto al 3 settembre trasformerà la città nella capitale dello sport mediterraneo.