Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto: biglietti per la Ginnastica Ritmica

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Prosegue la vendita dei biglietti dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Da oggi è possibile acquistare anche i tagliandi per le competizioni di ginnastica ritmica, disciplina che unisce tecnica, coordinazione, eleganza e grande capacità espressiva.

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Le migliori atlete dei Paesi del Mediterraneo si sfideranno in una serie di esercizi individuali e di squadra, regalando al pubblico uno degli spettacoli più raffinati dell’intera manifestazione.

Eleganza, precisione e spettacolo

La ginnastica ritmica è una disciplina che fonde sport e arte, nella quale ogni esercizio viene accompagnato dalla musica e valorizzato dall’utilizzo di attrezzi come cerchio, palla, clavette, nastro e fune.

Le competizioni offriranno un livello tecnico elevatissimo, con coreografie studiate nei minimi dettagli e prestazioni che richiedono anni di preparazione atletica.

Per il pubblico sarà l’occasione di assistere dal vivo a uno degli sport più eleganti e coinvolgenti del panorama internazionale.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti sono già disponibili sul circuito ufficiale Vivaticket, attraverso il quale è possibile scegliere la giornata di gara e acquistare il proprio posto.

Gli organizzatori ricordano di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali per l’acquisto dei titoli di ingresso.

Un’altra grande disciplina protagonista a Taranto 2026

La ginnastica ritmica arricchirà ulteriormente il programma dei Giochi del Mediterraneo, confermando l’ampiezza e la qualità delle discipline presenti nella manifestazione.

Con l’apertura della vendita dei biglietti cresce l’attesa per un evento che porterà a Taranto migliaia di atleti, tecnici e appassionati provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo.