Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto: biglietti per l'Atletica

Dal 29 giugno 2026, alle ore 15:00, sono disponibili online i biglietti per l’Atletica per i Giochi del Mediterraneo 2026, una delle discipline più seguite della manifestazione sportiva internazionale in programma a Taranto. L’apertura delle vendite arriva dopo l’esaurimento dei tagliandi per la Cerimonia di Apertura, già sold out.
Quando si gareggia: le date dell’Atletica a Taranto 2026
Le gare di atletica leggera si svolgeranno da domenica 30 agosto a giovedì 3 settembre 2026, presso il Salinella Athletics Field, all’interno dello Stadio Giuseppe Valente di Taranto.
Dove acquistare i biglietti per l’Atletica
I tagliandi sono acquistabili esclusivamente online sulla piattaforma ufficiale Vivaticket, ai seguenti indirizzi:
- Versione italiana: ta2026.vivaticket.it
- Versione inglese: ta2026.vivaticket.it/en
Prezzo dei biglietti Atletica
Per le gare di atletica è previsto un prezzo unico di 10€ a biglietto, valido per tutte le sessioni in programma.
Cerimonia di Apertura: tagliandi esauriti
Il Comitato Organizzatore ha confermato che i biglietti per la Cerimonia di Apertura dei Giochi sono ormai sold out, a conferma del forte interesse generato dall’evento sul territorio.
Domande frequenti sull’Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2026
Dove si svolgono le gare di atletica?
Al Salinella Athletics Field, Stadio Giuseppe Valente, a Taranto.
Quando iniziano e finiscono le gare di atletica?
Dal 30 agosto al 3 settembre 2026.
Quanto costano i biglietti?
Prezzo unico di 10€.
Dove si comprano i biglietti?
Solo online, sulla piattaforma Vivaticket, dalle ore 15:00 del 29 giugno 2026.