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Con l’avvio dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sempre più vicino, sono disponibili anche i biglietti per assistere alle gare di Pallamano, una delle discipline di maggiore tradizione nell’area mediterranea. Le prenotazioni possono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket, che raccoglie tutti gli eventi della manifestazione.

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Le competizioni si svolgeranno dal 22 agosto al 1° settembre 2026, con un ricco calendario che accompagnerà il pubblico fino alle finali.

Dove si disputano le gare di Pallamano

Le partite saranno ospitate in due impianti pugliesi:

Fasano Sport Hall di Fasano (Brindisi) , sede principale della competizione.

di , sede principale della competizione. Palasport San Giacomo di Conversano (Bari), che ospiterà una parte delle gare inaugurali del 22 agosto.

Le due città accoglieranno le nazionali provenienti dai Paesi del Mediterraneo, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire da vicino incontri di alto livello tecnico.

Il calendario delle gare

Le competizioni di Pallamano seguiranno questo programma:

22 agosto: gare a Fasano e Conversano;

gare a Fasano e Conversano; 23-27 agosto: fase a gironi e incontri eliminatori al Fasano Sport Hall;

fase a gironi e incontri eliminatori al Fasano Sport Hall; 28-29 agosto: prime giornate dedicate alle finali;

prime giornate dedicate alle finali; 30 agosto: ulteriori incontri della competizione;

ulteriori incontri della competizione; 31 agosto e 1° settembre: finali e assegnazione delle medaglie.

Un calendario ricco che accompagnerà gli appassionati per oltre una settimana di grande sport.

Come acquistare i biglietti

I tagliandi sono acquistabili esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale Vivaticket dedicata ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Gli organizzatori invitano gli spettatori a utilizzare soltanto i canali ufficiali per evitare acquisti non autorizzati e garantire la validità dei biglietti.

Sul portale è possibile selezionare la giornata desiderata e verificare la disponibilità dei posti.

La Pallamano protagonista dei Giochi del Mediterraneo

La Pallamano rappresenta una delle discipline storiche della manifestazione e vedrà impegnate le migliori selezioni nazionali dell’area mediterranea in una competizione che promette spettacolo ed equilibrio.

Le gare si svolgeranno tra Fasano e Conversano, due città con una forte tradizione nella pallamano italiana, rendendo ancora più significativo l’appuntamento sportivo.

Un grande evento per la Puglia

I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026, coinvolgeranno numerosi comuni pugliesi, trasformando il territorio in un grande villaggio dello sport internazionale.

Oltre a Taranto, anche Fasano e Conversano saranno protagoniste della manifestazione, ospitando una disciplina capace di richiamare migliaia di tifosi, delegazioni e appassionati provenienti da tutto il Mediterraneo.

Dove trovare maggiori informazioni

Per conoscere il calendario completo, gli orari delle partite e prenotare i biglietti è possibile consultare il sito ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e la piattaforma ufficiale Vivaticket.

FAQ

Dove si disputano le gare di Pallamano dei Giochi del Mediterraneo 2026?

Le competizioni si svolgono al Fasano Sport Hall di Fasano e, per alcune gare del 22 agosto, anche al Palasport San Giacomo di Conversano.

Quando si svolgono le gare di Pallamano?

Dal 22 agosto al 1° settembre 2026, con le finali in programma tra il 28 agosto e il 1° settembre.

Come si acquistano i biglietti?

I biglietti sono disponibili esclusivamente sulla piattaforma ufficiale Vivaticket dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Quando si svolgono i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026?

La manifestazione è in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Occhiello

XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 – Aperte le prenotazioni per le gare di Pallamano in programma dal 22 agosto al 1° settembre tra Fasano e Conversano.

Descrizione SEO

Sono disponibili i biglietti per le gare di Pallamano dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Scopri il calendario, le sedi di Fasano e Conversano e come prenotare i tagliandi su Vivaticket.