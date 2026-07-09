Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto: biglietti per Pallanuoto

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Con l’avvicinarsi dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, è possibile prenotare anche i biglietti per assistere alle gare di Pallanuoto, una delle discipline più attese del programma sportivo. Le competizioni si svolgeranno nello storico Torre d’Ayala Swimming Stadium di Taranto e vedranno sfidarsi le migliori nazionali del Mediterraneo. I biglietti sono disponibili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket.

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Dove si svolgono le gare di Pallanuoto

Le partite saranno ospitate presso il Torre d’Ayala Swimming Stadium di Taranto, impianto simbolo del nuoto e degli sport acquatici, scelto come sede ufficiale della Pallanuoto per i Giochi del Mediterraneo 2026. Qui si disputeranno tutte le gare del torneo maschile, che richiamerà alcune delle nazionali più competitive del panorama mediterraneo.

Il calendario delle gare

Le competizioni di Pallanuoto sono in programma dal 28 agosto al 2 settembre 2026, secondo il seguente calendario:

28 agosto: gare della fase iniziale;

gare della fase iniziale; 29 agosto: incontri della fase a gironi;

incontri della fase a gironi; 30 agosto: prosecuzione del torneo;

prosecuzione del torneo; 31 agosto: gare eliminatorie;

gare eliminatorie; 1° settembre: semifinali e incontri di classificazione;

semifinali e incontri di classificazione; 2 settembre: finali e assegnazione delle medaglie.

Come acquistare i biglietti

I biglietti possono essere prenotati esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale Vivaticket dedicata ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Gli organizzatori invitano gli spettatori a utilizzare soltanto i canali ufficiali per l’acquisto dei tagliandi, evitando piattaforme non autorizzate. Sul portale è possibile scegliere la giornata desiderata e verificare la disponibilità dei posti.

La Pallanuoto tra gli eventi più spettacolari dei Giochi

La Pallanuoto offrirà sei giornate di gare ad alta intensità, con incontri che metteranno di fronte alcune delle migliori rappresentative nazionali dell’area mediterranea.

Il torneo si concluderà il 2 settembre con le finali, che assegneranno le medaglie nell’ultima fase dei Giochi prima della cerimonia conclusiva della manifestazione.

Taranto protagonista degli sport acquatici

I XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026, porteranno in città migliaia di atleti, tecnici e appassionati provenienti da 26 Paesi dell’area mediterranea.

Con il torneo di Pallanuoto ospitato al Torre d’Ayala Swimming Stadium, Taranto si conferma uno dei principali poli della manifestazione, valorizzando uno degli impianti sportivi più importanti dedicati agli sport acquatici.

Dove trovare maggiori informazioni

Per consultare il calendario completo, gli orari delle partite e prenotare i biglietti è possibile visitare il sito ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e la piattaforma ufficiale Vivaticket.

FAQ

Dove si disputano le gare di Pallanuoto dei Giochi del Mediterraneo 2026?

Le competizioni si svolgono presso il Torre d’Ayala Swimming Stadium di Taranto.

Quando si svolgono le gare di Pallanuoto?

Dal 28 agosto al 2 settembre 2026, con le finali in programma il 2 settembre.

Come si acquistano i biglietti?

I biglietti sono disponibili esclusivamente sulla piattaforma ufficiale Vivaticket dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Quando si svolgono i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026?

La manifestazione è in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.