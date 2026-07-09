Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto: biglietti per Scherma

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Con l’avvicinarsi dell’inizio dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, cresce l’attesa anche per le competizioni di Scherma, una delle discipline più prestigiose del programma sportivo della manifestazione. Sono già disponibili le prenotazioni dei biglietti attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket, dove il pubblico può assicurarsi un posto per assistere alle gare.

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Le competizioni si articoleranno in tre giornate dedicate alle diverse specialità della scherma:

Dove si disputano le gare di Scherma

Le gare si svolgeranno presso il PalaRicciardi Sport Hall di Taranto, impianto scelto per ospitare le competizioni di scherma nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026.

L’impianto farà da cornice alle sfide tra alcuni dei migliori schermidori provenienti dai Paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico la possibilità di assistere da vicino a uno sport che unisce tecnica, velocità e spettacolarità.

Come prenotare i biglietti

I tagliandi sono disponibili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket, dedicata ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Per garantire la validità della prenotazione, gli organizzatori raccomandano di utilizzare soltanto i canali ufficiali, evitando siti o rivenditori non autorizzati.

Sul portale Vivaticket è possibile selezionare la giornata di interesse e prenotare i biglietti per ciascuna delle tre specialità previste.

Tre giornate dedicate alle grandi sfide della scherma

La Scherma rappresenta una delle discipline simbolo dello sport internazionale e, durante i Giochi del Mediterraneo, offrirà tre intense giornate di competizioni:

22 agosto: gare di Sciabola

gare di 23 agosto: gare di Spada

gare di 24 agosto: gare di Fioretto

Ogni giornata vedrà impegnati atleti di alto livello provenienti dalle nazioni partecipanti, pronti a contendersi le medaglie davanti al pubblico di Taranto.

Un appuntamento internazionale per Taranto e il territorio

I XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026, coinvolgeranno numerose città pugliesi, trasformando il territorio in un grande palcoscenico sportivo internazionale.

Taranto sarà il cuore della manifestazione e ospiterà numerose discipline, tra cui la Scherma, contribuendo ad accogliere migliaia di atleti, tecnici, delegazioni e appassionati provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo.

Per il territorio jonico si tratta di un’importante occasione di promozione, capace di valorizzare impianti sportivi, turismo e capacità organizzativa davanti a un pubblico internazionale.

Dove trovare maggiori informazioni

Per consultare il calendario aggiornato delle gare, verificare gli orari e prenotare i biglietti è possibile fare riferimento al sito ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e alla piattaforma ufficiale Vivaticket dedicata all’evento.

FAQ

Dove si svolgono le gare di Scherma dei Giochi del Mediterraneo 2026?

Le competizioni sono in programma presso il PalaRicciardi Sport Hall di Taranto.

Quando si disputano le gare di Scherma?

Le gare sono previste il 22 agosto (Sciabola), il 23 agosto (Spada) e il 24 agosto 2026 (Fioretto).

Come si acquistano i biglietti?

I biglietti possono essere prenotati esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale Vivaticket dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Quando si svolgono i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026?

La manifestazione è in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.