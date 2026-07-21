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Segnale forte di attenzione verso i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, e in particolare verso l’appuntamento con la ginnastica ritmica che avrà luogo a Grottaglie? Consultando il sito ufficiale della manifestazione, la finale in programma per il 26 agosto risulta infatti non disponibile per l’acquisto dei biglietti, fino a poche ore fa ne dava disponibili solo 2.

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Ancora posti per il 25 agosto e per l’artistica

Diverso lo scenario per le altre sessioni collegate alla disciplina: i biglietti per la giornata del 25 agosto risultano infatti ancora acquistabili sul portale ufficiale, così come quelli relativi alla ginnastica artistica.

Un segnale di entusiasmo per il territorio

La non disponibilità dei biglietti per il 26 potrebbe rappresentare un indicatore significativo dell’interesse che i Giochi del Mediterraneo stanno suscitando sul territorio. Grottaglie quindi, se i biglietti fosse davvero finiti per il 26, si prepara così ad accogliere un pubblico numeroso in occasione della finale, in quella che si annuncia come una delle giornate più sentite dell’intera rassegna sportiva.

“Abbiamo appreso anche noi che il sito ufficiale dei Giochi non dà più disponibili i biglietti per la Ginnastica Ritmica del 26. Qualunque sia il motivo della momentanea indisponibilità dei biglietti, una cosa è certa: c’è una grandissima voglia di Giochi del Mediterraneo e Grottaglie è pronta a fare la sua parte. Questo entusiasmo è il miglior biglietto da visita per la nostra città. Grottaglie si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio e questo interesse ci rende orgogliosi. Auguro a tutti coloro che sono riusciti ad assicurarsi un posto di vivere una giornata indimenticabile.” Il commento del primo cittadino di Grottaglie, Ciro D’Alò.

Cosa sapere per chi vuole ancora assicurarsi un biglietto

Per chi non fosse ancora riuscito ad acquistare i tagliandi per la finale del 26 agosto, restano al momento disponibili le alternative del 25 agosto e delle sessioni di ginnastica artistica, per vivere comunque da vicino l’atmosfera della manifestazione. Si consiglia di verificare in tempo reale la disponibilità sul sito ufficiale dei Giochi, dato che la situazione dei biglietti può aggiornarsi rapidamente.