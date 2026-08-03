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Manca poco più di due settimane all’inizio dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, e la data del 21 agosto si conferma sempre più come una giornata storica per la città ionica. La cerimonia di apertura, in programma alle ore 20:15 allo stadio “Erasmo Iacovone”, vedrà infatti la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che secondo quanto ufficializzato dal governo darà il via ufficiale alla manifestazione.

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Una cerimonia da grande evento internazionale

La cerimonia inaugurale, che si terrà nel rinnovato stadio Iacovone, vedrà sfilare le delegazioni di 26 Paesi dell’area mediterranea, per un totale di circa 4.500 atleti attesi a Taranto. Lo spettacolo sarà articolato in una parte istituzionale e una artistica. È inoltre previsto uno show pirotecnico conclusivo.

La scelta del Presidente della Repubblica di venire a Taranto per accendere ufficialmente la fiamma dei Giochi del Mediterraneo non è un dettaglio di cronaca, ma un gesto che pesa quanto un intero programma di rilancio. Per una città che negli ultimi decenni è stata raccontata soprattutto attraverso le pagine nere dell’ambiente, della crisi industriale e delle diseguaglianze sociali, vedere Sergio Mattarella nello stadio Iacovone significa ribaltare, almeno per una sera, la narrazione consolidata. È il riconoscimento più alto che lo Stato possa tributare a un territorio che ha atteso a lungo il proprio momento di riscatto, e arriva proprio mentre Taranto si prepara ad accogliere ventisei delegazioni mediterranee sotto gli occhi di milioni di spettatori.

La presenza del Capo dello Stato non è solo protocollo istituzionale: è il sigillo simbolico su un percorso fatto di cantieri, investimenti e promesse, la conferma che questa non è “la solita” grande opera lasciata a metà, ma un impegno che il Paese intende onorare fino in fondo.

E per chi a Taranto ci vive, ci lavora, ci racconta la propria terra ogni giorno, sapere che il 21 agosto gli occhi della Repubblica saranno puntati proprio qui restituisce un senso di orgoglio che va oltre lo sport: è la sensazione, finalmente, di essere al centro e non ai margini del racconto nazionale.