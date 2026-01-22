Pubblicità in concessione a Google

Un nuovo possibile sviluppo organizzativo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo l’esito senza offerte della procedura negoziata per l’affidamento delle navi destinate all’ospitalità delle delegazioni, è arrivata una manifestazione di interesse da parte di Costa Crociere.

Cosa è successo

La procedura avviata dal Comitato Organizzatore per la fornitura di navi da crociera, pensate per ospitare atleti e delegazioni internazionali, si è conclusa senza la presentazione di offerte. Una situazione che aveva sollevato interrogativi sulla gestione logistica di uno degli eventi sportivi più importanti del Mediterraneo.

L’interesse di Costa Crociere

All’esito della gara deserta, Costa Crociere ha formalmente manifestato una dichiarazione di interesse. Il Comitato Organizzatore ha annunciato che si attiverà con immediatezza per avviare le necessarie interlocuzioni tecniche e operative, finalizzate ad approfondire i servizi richiesti e le modalità della fornitura.

Le parole del Comitato Organizzatore

Il presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese, ha accolto positivamente l’interesse della compagnia, auspicando una collaborazione rapida e proficua, nell’ottica del pieno successo dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Il contesto dei Giochi del Mediterraneo 2026

I Giochi del Mediterraneo rappresentano uno degli appuntamenti sportivi internazionali più rilevanti per il territorio jonico. L’edizione 2026, ospitata a Taranto, coinvolgerà migliaia di atleti e addetti ai lavori, con ricadute importanti anche sul fronte turistico e organizzativo.

Si tratta di un evento che riguarda da vicino l’intera provincia, con attenzione anche da parte dei cittadini di Grottaglie e dei comuni limitrofi, chiamati a vivere un periodo di forte visibilità per il territorio.

