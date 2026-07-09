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In occasione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia potenzia l’offerta ferroviaria verso la Puglia con due ulteriori collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto. Il rafforzamento del servizio punta a garantire una mobilità più capillare ed efficiente per chi vorrà raggiungere il capoluogo jonico durante la manifestazione sportiva internazionale.

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Le date del servizio potenziato

I nuovi collegamenti saranno attivi nelle seguenti giornate: 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre. Un calendario pensato per coprire l’intero arco temporale dei Giochi del Mediterraneo, ampliando le opportunità di viaggio tra il Centro Italia e il territorio pugliese.

Orari e fermate intermedie

Il treno in partenza da Roma Termini alle 8:35 arriverà a Taranto alle 14:36, con fermate intermedie a Foggia, Barletta e Bari. Per il viaggio di ritorno, il Frecciarossa partirà dal capoluogo jonico alle 16:17, con arrivo nella Capitale previsto alle 22:25.

I biglietti sono già acquistabili attraverso i consueti canali di vendita Trenitalia, tra cui il sito ufficiale, l’app e le biglietterie fisiche.

L’offerta complessiva di Trenitalia per la Puglia

Al di là del potenziamento legato ai Giochi del Mediterraneo, Trenitalia garantisce ogni giorno, attraverso il brand Frecciarossa, un servizio strutturato da e per la Puglia con 38 Frecce e 4 servizi FrecciaLink, per un totale di oltre 15.000 posti disponibili. Il network assicura collegamenti diretti verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli.

Un’occasione per il territorio

Il potenziamento dei collegamenti ferroviari rappresenta un tassello importante nell’organizzazione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, che porterà a Taranto migliaia di visitatori, atleti e delegazioni. Una mobilità efficiente verso il capoluogo jonico è infatti un elemento chiave per il successo logistico della manifestazione, oltre che un’opportunità di visibilità per l’intero territorio pugliese.