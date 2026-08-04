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L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che lunedì 24 agosto il Comune di Grottaglie sarà interessato dal passaggio della gara di ciclismo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, uno degli appuntamenti sportivi più attesi della manifestazione internazionale.

Per consentire lo svolgimento della competizione in condizioni di massima sicurezza per gli atleti, gli addetti ai lavori e il pubblico, è necessario apportare modifiche alla viabilità cittadina per l’intera giornata.

In particolare, dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di lunedì 24 agosto saranno istituiti il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta lungo il seguente percorso :

SP72 intersezione via degli ulivi

intersezione Contrada Belvedere

via Garcia Lorca

via Campitelli

incrocio via Ennio/ Campitelli/ Diaz

via Ennio

rotatoria piazza IV Novembre

via Partigiani Caduti

incrocio Partigiani Caduti / Monteiasi

svincolo SS7 TA

svincolo IMMISSIONE SS7 DIR. BR

rotatoria Conad

rotatoria Grottaglie- San Giorgio Ionico (superati i frangivento)

Si comunica, altresì, che dalle vie di seguito elencate non sarà consentito l’accesso alle strade interessate dal percorso di gara. In corrispondenza delle relative intersezioni saranno posizionate apposite transenne al fine di impedire il transito dei veicoli:

incrocio Riggio Belvedere

via Capri

via S. Margherita

piazza A.M. Di Francia

incrocio Brunelleschi/ Campobasso

via Parenzan

via Pelo lato sinistro

via Longo

via Garcia Lorca

via Coniugi Curie

via Sironi

via Campobasso

via Caserta

via Togliatti

via O. Cantore – Pordenone

via Pescara

via Cagliari

via Palermo

via Foggia

via Lecce

incrocio via Ennio/ Campitelli/ Diaz

via Calabria

via Cecere

via Venezia

via XX Settembre

via Caracciolo

via S. Francesco d’ Assisi

incrocio G. Pignatelli/Ennio

rotatoria piazza IV Novembre

incrocio Partigiani Caduti / Monteiasi

svincolo SS7 TA

svincolo IMMISSIONE SS7 DIR. BR

rotatoria Conad

L’Amministrazione invita tutti i cittadini a programmare in anticipo i propri spostamenti e a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni fornite dagli organi di Polizia Locale e dal personale addetto alla sicurezza.

Per l’ingresso e l’uscita dalla città di Grottaglie si raccomanda agli automobilisti di utilizzare esclusivamente gli svincoli “Paparazio” e “Carraro delle Vacche”, così da limitare i disagi e favorire il regolare svolgimento della manifestazione.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione, certa che questo temporaneo disagio rappresenti un contributo importante alla buona riuscita di un evento sportivo internazionale che darà prestigio al territorio e offrirà a Grottaglie un’importante vetrina nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026