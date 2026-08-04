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L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che lunedì 24 agosto il Comune di Grottaglie sarà interessato dal passaggio della gara di ciclismo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, uno degli appuntamenti sportivi più attesi della manifestazione internazionale.
Per consentire lo svolgimento della competizione in condizioni di massima sicurezza per gli atleti, gli addetti ai lavori e il pubblico, è necessario apportare modifiche alla viabilità cittadina per l’intera giornata.
In particolare, dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di lunedì 24 agosto saranno istituiti il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta lungo il seguente percorso:
SP72 intersezione via degli ulivi
intersezione Contrada Belvedere
via Garcia Lorca
via Campitelli
incrocio via Ennio/ Campitelli/ Diaz
via Ennio
rotatoria piazza IV Novembre
via Partigiani Caduti
incrocio Partigiani Caduti / Monteiasi
svincolo SS7 TA
svincolo IMMISSIONE SS7 DIR. BR
rotatoria Conad
rotatoria Grottaglie- San Giorgio Ionico (superati i frangivento)
Si comunica, altresì, che dalle vie di seguito elencate non sarà consentito l’accesso alle strade interessate dal percorso di gara. In corrispondenza delle relative intersezioni saranno posizionate apposite transenne al fine di impedire il transito dei veicoli:
incrocio Riggio Belvedere
via Capri
via S. Margherita
piazza A.M. Di Francia
incrocio Brunelleschi/ Campobasso
via Parenzan
via Pelo lato sinistro
via Longo
via Garcia Lorca
via Coniugi Curie
via Sironi
via Campobasso
via Caserta
via Togliatti
via O. Cantore – Pordenone
via Pescara
via Cagliari
via Palermo
via Foggia
via Lecce
incrocio via Ennio/ Campitelli/ Diaz
via Calabria
via Cecere
via Venezia
via XX Settembre
via Caracciolo
via S. Francesco d’ Assisi
incrocio G. Pignatelli/Ennio
rotatoria piazza IV Novembre
incrocio Partigiani Caduti / Monteiasi
svincolo SS7 TA
svincolo IMMISSIONE SS7 DIR. BR
rotatoria Conad
L’Amministrazione invita tutti i cittadini a programmare in anticipo i propri spostamenti e a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni fornite dagli organi di Polizia Locale e dal personale addetto alla sicurezza.
Per l’ingresso e l’uscita dalla città di Grottaglie si raccomanda agli automobilisti di utilizzare esclusivamente gli svincoli “Paparazio” e “Carraro delle Vacche”, così da limitare i disagi e favorire il regolare svolgimento della manifestazione.
L’Amministrazione Comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione, certa che questo temporaneo disagio rappresenti un contributo importante alla buona riuscita di un evento sportivo internazionale che darà prestigio al territorio e offrirà a Grottaglie un’importante vetrina nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
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