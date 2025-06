Pubblicità in concessione a Google

Il prossimo 14 giugno 2025, la città di Grottaglie renderà omaggio a un gesto semplice ma fondamentale: la donazione di sangue. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, AVIS Grottaglie, con il patrocinio del Comune, organizza una giornata ricca di eventi, simboli e partecipazione.

L’iniziativa vuole essere un momento di festa e riconoscenza verso chi, con un piccolo gesto, contribuisce a salvare vite umane. L’appuntamento è in Piazza del Donatore, cuore pulsante della città, che per l’occasione si trasformerà in un centro di condivisione e sensibilizzazione civica.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La data del 14 giugno è significativa: è il giorno in cui nacque Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni. Il suo contributo ha reso possibile la trasfusione sicura, salvando milioni di vite nel mondo.

A Grottaglie, l’impegno verso la donazione è una tradizione consolidata. Ed è proprio questa cultura civica che si vuole rilanciare con l’edizione 2025 della manifestazione. Il programma, pensato per grandi e piccini, sarà un’occasione per riscoprire il valore della solidarietà, con attività inclusive e momenti di spettacolo.

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Alle 9:00: un gesto simbolico per far crescere la solidarietà

La mattinata inizierà con un’attività dal forte valore simbolico. I ragazzi e le ragazze della DAST, affiancati dai volontari AVIS, metteranno a dimora delle piantine nell’aiuola centrale di Piazza del Donatore. Un gesto semplice, che rappresenta la crescita e la continuità del dono. Un piccolo seme di speranza che diventa parte del paesaggio urbano, come lo è il gesto del donare sangue nella vita sociale.

Dalle 18:30: truccabimbi, giochi e colori per i più piccoli

Il pomeriggio sarà dedicato al divertimento dei più giovani grazie al team Candy Joy Art. Tra truccabimbi, sculture di palloncini e fumetti, l’iniziativa si svolgerà sotto il motto: “Crea, dona e salva vite con noi!”. Un modo intelligente per trasmettere il messaggio della donazione anche alle nuove generazioni, attraverso il gioco e la creatività. Presenti anche punti ristoro con street food e drink, per una pausa gustosa tra un’attività e l’altra.

Alle 20:30: emozione e riflessione con il teatro

Alle 20:30, spazio alla cultura con lo spettacolo teatrale “Come una goccia di speranza – Sono Marco e sono grato alla vita”. Il testo, tratto da scritti di Lucia Santoro e Giuseppe Calamunci Manitta (che cura anche la lettura scenica), porterà in scena una storia di gratitudine e rinascita. Un momento toccante che unirà il pubblico in un’unica emozione: quella della vita salvata grazie alla generosità anonima di chi dona.

Dalle 22:00: musica anni ’80 con i Vega 80 e DJ set finale

La serata si concluderà in grande stile con il concerto dei Vega 80, gruppo amato per i suoi show coinvolgenti ispirati agli anni Ottanta. Lo spettacolo “Metropolis” promette ritmo, energia e tanta partecipazione. A seguire, DJ set a cura di Yoghi e Pierfrancesco: un gran finale che accenderà Piazza del Donatore fino a tarda notte.

Perché donare sangue è un atto d’amore

Donare sangue significa offrire una possibilità di vita a chi non conosciamo. È un atto gratuito, volontario e anonimo, ma ha un impatto concreto ogni giorno in ospedali e pronto soccorso. L’iniziativa del 14 giugno non è solo una festa: è un ringraziamento collettivo a chi ha già scelto di donare e un invito a chi ancora non ha fatto questo passo.

Grottaglie, città di partecipazione e valori condivisi

“Grottaglie ha una lunga storia di impegno civico e partecipazione” – dichiara l’assessora Ida De Carolis – “e il 14 giugno sarà un momento per rinnovare insieme questo impegno. Ogni donazione è un abbraccio alla comunità, un segno concreto di amore e solidarietà”.

Per maggiori informazioni sulla cultura del dono e sul sistema trasfusionale in Italia, si può visitare il portale ufficiale del Ministero della Salute dedicato alla donazione del sangue.

Il 14 giugno, Grottaglie sarà ancora una volta esempio di comunità viva e attenta. Un invito aperto a tutti: partecipa, scopri il valore del dono, fai parte anche tu di questa rete di solidarietà.