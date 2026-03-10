Pubblicità in concessione a Google

Giovedì 12 marzo 2026 si celebra la Giornata Mondiale del Rene e anche Taranto aderisce con un’iniziativa dedicata alla prevenzione. La Struttura di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Santissima Annunziata promuove una giornata di informazione e screening gratuiti aperti alla cittadinanza.

L’appuntamento si svolgerà presso la galleria del centro commerciale Porte dello Jonio, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle malattie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali.

Cos’è la Giornata Mondiale del Rene

La Giornata Mondiale del Rene è una campagna internazionale di sensibilizzazione promossa dalla Federazione Internazionale delle Malattie Renali ETS e dalla Società Internazionale di Nefrologia (SIN). Per il 2026 il tema scelto è “Salute renale per tutti. Vicini alle persone. Attenti al pianeta”.

Ogni anno vengono organizzate attività di informazione e screening per intercettare precocemente patologie che, in molti casi, non presentano sintomi evidenti nelle fasi iniziali.

Dove e quando a Taranto

L’iniziativa si terrà giovedì 12 marzo 2026 presso il Cortile dei Pescatori, nella galleria del centro commerciale Porte dello Jonio, a Taranto.

Mattina: 09:00 – 13:00

09:00 – 13:00 Pomeriggio: 16:00 – 19:00

La giornata è promossa dalla Struttura di Nefrologia e Dialisi del Santissima Annunziata, diretta dal professor Luigi Francesco Pio Morrone, nell’ambito delle attività coordinate a livello mondiale.

L’appuntamento si inserisce tra gli eventi a Grottaglie e nel territorio jonico dedicati alla salute e alla prevenzione.

Perché lo screening è fondamentale

Le malattie renali sono spesso definite “silenti” perché possono evolvere senza sintomi evidenti. Quando compaiono segnali clinici, in molti casi la patologia può essere già in fase avanzata.

Per questo motivo lo screening precoce rappresenta uno strumento essenziale: consente di individuare situazioni a rischio e indirizzare i pazienti verso ulteriori approfondimenti diagnostici.

Nelle edizioni precedenti, aperte alla cittadinanza, è stata registrata un’affluenza significativa. Tra le persone che hanno aderito sono stati individuati casi che necessitavano di controlli specialistici o di accesso all’ambulatorio dedicato alla calcolosi renale.

Le novità del 2026

Per l’edizione 2026 sarà utilizzato uno strumento portatile di nuova generazione, messo a disposizione per la giornata, che permetterà di effettuare direttamente in sede alcune valutazioni cliniche aggiuntive durante le attività di screening.

Negli ultimi anni, in linea con le indicazioni della SIN, la Nefrologia del Santissima Annunziata ha scelto di portare la prevenzione anche fuori dall’ospedale, coinvolgendo direttamente la cittadinanza in luoghi di aggregazione.

FAQ

Chi può partecipare allo screening?

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. Non sono indicati requisiti particolari: l’obiettivo è favorire la prevenzione precoce.

È necessario prenotarsi?

Nel testo dell’iniziativa non è indicata la prenotazione obbligatoria. Si consiglia comunque di presentarsi negli orari previsti.

Quanto dura il controllo?

I tempi possono variare in base all’affluenza. Durante la giornata verranno effettuate valutazioni cliniche direttamente sul posto.

Perché è importante controllare i reni anche senza sintomi?

Perché molte malattie renali si sviluppano senza segnali evidenti. La diagnosi precoce aumenta le possibilità di trattamento efficace.

