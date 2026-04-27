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Il leader del M5s Giuseppe Conte sarà a Taranto in occasione della Festa dei Lavoratori. Il 1° maggio è infatti prevista una visita a Grottaglie, davanti allo stabilimento Leonardo, dove incontrerà delegazioni di lavoratori, tra cui anche rappresentanti dell’ex Ilva. L’iniziativa si inserisce in una giornata simbolica dedicata al lavoro e ai diritti dei lavoratori, con l’obiettivo di ascoltare le istanze del territorio e mantenere alta l’attenzione sulle criticità occupazionali e industriali dell’area ionica. Un appuntamento che riporta al centro del dibattito nazionale il futuro produttivo di Taranto e le condizioni dei lavoratori locali.

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