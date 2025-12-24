Gli auguri del sindaco alla Città di Grottaglie

Come di consueto e come da tradizione, il sindaco pro tempore fa gli auguri alla città di Grottaglie su GIR, raccogliendo l’invito di Carlo Caprino. Nell’occasione, come sempre, fa una disamina su quello che è stato l’anno trascorso, anticipando gli scenari futuri.

Pubblicità in concessione a Google

Pubblicità in concessione a Google

Ogni fine anno, a Grottaglie, c’è un appuntamento che ormai è diventato una consuetudine attesa: gli auguri del sindaco alla cittadinanza. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, che unisce istituzione e comunità attraverso la voce di chi, pro tempore, guida la città. Anche quest’anno, come da tradizione, l’invito di Carlo Caprino su Gir è stato raccolto, offrendo così uno spazio in cui parole, emozioni e prospettive si intrecciano in un messaggio di fine anno.

Nel suo intervento, il sindaco ha condiviso con i cittadini non solo gli auguri per le festività, ma anche un bilancio dell’anno appena trascorso, toccando tematiche amministrative, sociali e culturali, senza dimenticare uno sguardo fiducioso verso il futuro. Un passaggio ormai consolidato nella vita pubblica della città, che nel tempo ha saputo rafforzare il legame tra istituzioni e popolazione. Un esempio simile si ritrova anche in altre città italiane, come si può leggere nella tradizione del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.

Nel corso dell’intervista, il sindaco ha ripercorso le principali tappe dell’anno, soffermandosi su progetti realizzati, criticità affrontate e nuovi orizzonti. Un racconto che ha toccato anche temi vicini al cuore dei grottagliesi, come il lavoro, le politiche giovanili e lo sviluppo culturale del territorio. Un’analisi che si inserisce perfettamente nel quadro delle trasformazioni in corso nella città, tra innovazione e valorizzazione delle radici.

Il tutto, in un contesto di crescente attenzione al dialogo con i cittadini, come emerso anche in diverse realtà territoriali italiane secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore nel suo focus sul rapporto tra amministrazione pubblica e comunità locale.

Ascolta in Podcast

Indice dei contenuti

Il racconto di un anno intenso

Il sindaco ha aperto il suo intervento ripercorrendo i momenti salienti dell’anno appena trascorso. Dalle sfide amministrative legate alla gestione dei servizi pubblici, ai successi ottenuti grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza, il 2025 si chiude con un bilancio che, pur con le sue difficoltà, mostra una città viva, resiliente e proiettata in avanti.

Tra i punti toccati: la rigenerazione urbana, con nuovi spazi restituiti alla collettività; l’attenzione all’ambiente; il rilancio della ceramica come elemento identitario e produttivo. Temi su cui l’Amministrazione ha investito risorse ed energie, cercando di costruire una narrazione coerente e partecipata.

Un augurio che unisce

Il cuore dell’intervento resta però il messaggio augurale rivolto ai cittadini. Un augurio che, come ogni anno, non è solo formale, ma profondamente sentito: un invito alla speranza, alla solidarietà, alla collaborazione. Parole che trovano eco nei momenti difficili vissuti dalla comunità, ma anche nella forza con cui Grottaglie ha saputo rialzarsi, fare rete e andare avanti.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza delle relazioni umane, del supporto reciproco, dell’essere comunità in un tempo in cui la distanza sembra dominare. Un richiamo all’autenticità, alla presenza, al dialogo vero con i cittadini.

Prospettive per il nuovo anno

Nella parte finale dell’intervista, spazio al futuro. Il 2026 si apre con tanti progetti in cantiere: nuove opere pubbliche, bandi europei, politiche per i giovani, investimenti su turismo e cultura. Il sindaco ha illustrato alcune priorità dell’Amministrazione, tra cui il miglioramento della viabilità urbana, il rafforzamento del restyling nel centro storico e il rilancio delle strutture sportive.

Una visione che punta a rendere Grottaglie una città ancora più accogliente, innovativa, vivibile. Una città che valorizza le sue tradizioni ma guarda con decisione al futuro, pronta a cogliere le sfide della contemporaneità.

Il valore dell’ascolto

Il sindaco ha ringraziato Carlo Caprino e Grottaglieinrete per lo spazio offerto, sottolineando l’importanza di questi momenti di dialogo pubblico. L’ascolto, infatti, è una delle chiavi per costruire una politica vicina alla gente: non solo atti e delibere, ma anche parole, volti, emozioni.

Questi auguri di fine anno sono più di un semplice messaggio istituzionale: sono la fotografia di una città in cammino, di una comunità che vuole riconoscersi nei suoi rappresentanti, e che trova in questo appuntamento una piccola, grande forma di partecipazione democratica.

Con queste parole, il sindaco pro tempore ha chiuso il suo intervento, lasciando aperto un orizzonte di possibilità. Un messaggio che risuona con forza, accompagnato dallo sguardo sincero di chi, almeno per un tempo, ha avuto il privilegio e l’onere di guidare la città. E che ora, come ogni cittadino, guarda avanti con speranza.