Pubblicità in concessione a Google

Il Consiglio comunale di Grottaglie è stato convocato in seduta ordinaria per martedì 11 novembre 2025 alle ore 15:00, nella sala consiliare. All’ordine del giorno l’approvazione definitiva del progetto per la realizzazione di strutture commerciali, food e opere pubbliche da cedere al Comune, in variante urbanistica, in via Leone XIII.

Pubblicità in concessione a Google

In caso di seduta deserta, la seconda convocazione è già fissata per giovedì 13 novembre 2025 alle ore 15:00.

Si tratta dello stesso intervento già illustrato nelle scorse settimane come nuovo polo commerciale e infrastrutturale della città: un’area di ingresso strategica, dove sono previsti spazi per attività commerciali e ristorazione, una nuova rotatoria tra via Pio XII, via De Gasperi, via Leone XIII e le strade limitrofe, opere di viabilità, aree verdi e infrastrutture pubbliche a servizio del quartiere e dell’intera comunità.