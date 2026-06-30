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Ci sono messaggi che, nella loro semplicità, riescono a raccontare molto più di tante parole. È il caso della lettera inviata da una mamma che, insieme alla sua famiglia, lascia Grottaglie dopo alcuni anni trascorsi in città.

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Un saluto che è soprattutto un sentito ringraziamento rivolto all’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Giacomo Pignatelli”, alla dirigente scolastica, ai docenti e, più in generale, alla comunità che ha accompagnato suo figlio durante il percorso nelle scuole medie.

La famiglia è infatti tornata nel proprio paese d’origine per motivi familiari, chiudendo così la parentesi grottagliese. Un’esperienza che, però, lascerà un ricordo profondo.

“Non è scontato che si incontrino persone speciali, competenti, empatiche e professionali lungo il tragitto, ma quando succede lasciano un segno indelebile.”

Parole che esprimono tutta la gratitudine nei confronti della dirigente scolastica, la professoressa Caterina Bagnardi, ricordata con grande affetto.

“Noi siamo stati fortunati e vorrei semplicemente dire grazie alla Dirigente Scolastica, Professoressa Caterina Bagnardi, persona che porteremo sempre nel cuore.”

Un ringraziamento che si estende anche a tutti i docenti dell’istituto, riconosciuti per l’impegno, la professionalità e l’umanità dimostrati durante gli anni di scuola.

La lettera si conclude con un semplice ma significativo messaggio:

Un saluto che ricorda quanto il mondo della scuola possa incidere positivamente nella vita delle persone. Oltre all’insegnamento, restano i rapporti umani, l’accoglienza, la capacità di far sentire una famiglia parte di una comunità, anche quando il tempo trascorso insieme è relativamente breve.

Ricevere parole come queste rappresenta un riconoscimento importante per chi ogni giorno lavora nella scuola con passione e dedizione. Un attestato di stima che valorizza l’impegno della dirigente, dei docenti e di tutto il personale scolastico, ma che allo stesso tempo racconta il volto più bello di Grottaglie: quello di una città capace di lasciare un ricordo positivo nel cuore di chi la vive.

Alla famiglia va il più sincero augurio per il nuovo percorso di vita, con la certezza che un pezzo di Grottaglie continuerà ad accompagnarla ovunque.

«Buonasera,

sono la mamma di un ragazzo che ha appena concluso il suo percorso scolastico presso l’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Giacomo Pignatelli”. La nostra parentesi grottagliese si è terminata poiché, per motivi familiari, siamo tornati al nostro paese di origine. Mio figlio ha frequentato solo le scuole medie a Grottaglie.

Scrivo perché non è scontato che si incontrino persone speciali, competenti, empatiche e professionali lungo il tragitto, ma quando succede lasciano un segno indelebile. Noi siamo stati fortunati e vorrei semplicemente dire grazie alla Dirigente Scolastica, professoressa Caterina Bagnardi, persona che porteremo sempre nel cuore.

Un forte abbraccio va anche a tutti i professori.

Grazie Grottaglie ❤️»