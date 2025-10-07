Pubblicità in concessione a Google

Settembre si è chiuso a Grottaglie con un intervento delicato e cruciale per la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente: 100 kg di rifiuti contenenti amianto sono stati scoperti e rimossi da tre diverse zone del territorio urbano. Un’azione di bonifica necessaria e urgente, che solleva ancora una volta il tema, sempre attuale, dell’abbandono illecito di materiali pericolosi.

L’operazione, condotta nel rispetto delle normative vigenti, ha coinvolto la complanare Nord, via Ariosto e via Madonna di Pompei, dove ignoti avevano abbandonato l’amianto, mettendo a rischio la sicurezza di chi frequenta queste aree. Il Comune ha risposto prontamente, procedendo alla rimozione e smaltimento dei rifiuti e attivando interventi di bonifica. Nel frattempo, altre zone della città sono sotto monitoraggio e oggetto di ulteriori operazioni ambientali.

Questa vicenda rappresenta un campanello d’allarme e un invito collettivo alla consapevolezza. L’amianto, se disperso in modo incontrollato, può liberare fibre pericolose per l’organismo umano, provocando gravi malattie come l’asbestosi e il mesotelioma pleurico.

Lo ha ricordato con fermezza l’assessore all’Ambiente Maurizio Stefani, rivolgendosi direttamente ai cittadini: “È fondamentale adottare comportamenti responsabili per tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. E lo ribadisce anche l’Istituto Superiore di Sanità, che raccomanda massima attenzione nella gestione dei materiali contenenti amianto.

Cos’è l’amianto e perché è pericoloso

L’amianto è un minerale naturale un tempo ampiamente utilizzato in edilizia e nell’industria grazie alle sue proprietà isolanti e ignifughe. Tuttavia, a partire dagli anni ’90, il suo utilizzo è stato progressivamente vietato in Italia e in gran parte del mondo a causa della sua altissima pericolosità per la salute umana.

Le fibre di amianto, se inalate, possono rimanere nei polmoni per decenni e provocare patologie molto gravi. Tra queste, le più note sono:

Mesotelioma pleurico

Asbestosi

Tumori polmonari

Per questo motivo, lo smaltimento dell’amianto è regolamentato da una normativa molto rigida, che prevede il trattamento da parte di ditte specializzate e la messa in sicurezza dei luoghi contaminati.

La bonifica e lo smaltimento dei rifiuti

Il Comune di Grottaglie ha proceduto al recupero e smaltimento di circa 100 kg di amianto, seguendo scrupolosamente le linee guida previste dalla legge. In particolare:

Il materiale è stato identificato e classificato come rifiuto pericoloso .

. È stato avviato un protocollo di rimozione in sicurezza, con personale equipaggiato con dispositivi di protezione individuale.

I rifiuti sono stati trasportati presso impianti autorizzati per lo smaltimento in discariche controllate.

Questo tipo di intervento richiede non solo competenze tecniche, ma anche un’organizzazione logistica efficace e la collaborazione tra più enti, inclusa l’ASL e l’ARPA.

L’appello dell’assessore Maurizio Stefani

Il gesto incivile di pochi mette a rischio la salute di tutti. È questo il senso delle parole pronunciate dall’assessore Maurizio Stefani, che ha colto l’occasione per rivolgersi direttamente alla comunità:

“È fondamentale adottare comportamenti responsabili per tutelare la salute pubblica e l’ambiente. L’amianto è un materiale pericoloso che può causare gravi problemi di salute se non gestito correttamente. Vi invitiamo a non abbandonare rifiuti contenenti amianto nelle periferie della città o in aree pubbliche, a rispettare le regole di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi e infine di contattare le autorità competenti o i servizi di raccolta rifiuti per informazioni su come smaltire correttamente l’amianto.”

Parole forti, che colgono il punto essenziale: la responsabilità individuale è la chiave per una convivenza sostenibile.

Cosa possono fare i cittadini

Di fronte a episodi come questi, la prima reazione non deve essere la rassegnazione, ma l’azione. Ogni cittadino può e deve contribuire alla salvaguardia del territorio:

Segnalare immediatamente la presenza di rifiuti sospetti alle autorità locali o alla Polizia Municipale.

immediatamente la presenza di rifiuti sospetti alle autorità locali o alla Polizia Municipale. Informarsi sui canali ufficiali su come smaltire correttamente l’amianto, rivolgendosi ad aziende specializzate o agli uffici comunali preposti.

sui canali ufficiali su come smaltire correttamente l’amianto, rivolgendosi ad aziende specializzate o agli uffici comunali preposti. Educare e sensibilizzare familiari, amici e vicini sull’importanza della gestione corretta dei rifiuti pericolosi.

Non abbandonare rifiuti, soprattutto pericolosi, è un dovere civico oltre che un obbligo di legge. Le sanzioni per chi trasgredisce possono essere molto pesanti, ma il vero danno è alla salute collettiva.

Un impegno comune per la salute e l’ambiente

Ciò che è accaduto a Grottaglie nel mese di settembre non è solo un fatto di cronaca, ma un richiamo concreto al senso civico. La rimozione dell’amianto rappresenta un atto di tutela verso le generazioni presenti e future. Ma non basta l’intervento delle istituzioni: serve una cultura della responsabilità, da coltivare ogni giorno, nei gesti più semplici.

In una terra dove l’ambiente è patrimonio comune e dove la bellezza del territorio si intreccia con la storia e la vita quotidiana, la cura del paesaggio urbano diventa un investimento collettivo. E come ricorda l’assessore Stefani, “la collaborazione di tutti quanti è essenziale per mantenere la nostra città pulita e sicura, un investimento sul futuro del nostro pianeta terra”.