Il Comune di Grottaglie continua a investire i fondi derivanti dall’accordo transattivo che ha portato nelle casse comunali risorse importanti da destinare al miglioramento del territorio. Dopo le iniziative per il patrimonio urbano, ora si guarda anche fuori città.

Una parte significativa, pari a 300mila euro, sarà infatti destinata al rifacimento di alcune strade extraurbane, da tempo segnalate dai cittadini per lo stato di degrado e difficoltà alla viabilità. Si tratta di vie di collegamento fondamentali per le contrade e per chi ogni giorno percorre tragitti al di fuori del centro abitato.

Non sono ancora stati comunicati nel dettaglio gli interventi, ma l’obiettivo dichiarato è quello di restituire sicurezza e decoro alle strade secondarie, molte delle quali rappresentano un asse cruciale per l’agricoltura, l’artigianato e le piccole attività del territorio.

Il rifacimento delle strade extraurbane rientra in un più ampio piano di riqualificazione che il Comune sta portando avanti, valorizzando risorse e opportunità, anche in ottica di uno sviluppo sostenibile e attento alle esigenze di tutti i cittadini, anche quelli che vivono o lavorano nelle zone meno centrali.

Un investimento che guarda lontano, proprio come le strade che si appresta a rimettere in sesto.