L’Amministrazione comunale di Grottaglie accelera sul fronte della Rigenerazione Urbana e mette sul piatto nuove risorse: 870 mila euro che saranno destinati a ulteriori interventi nel Centro Storico.

Le somme arrivano dall’accordo transattivo tra Linea Ambiente S.r.l. e il Comune, formalizzato con la Delibera di Giunta n. 291 del 21 settembre 2023. Nell’ultima seduta, la Giunta ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la rigenerazione di nuove strade, con un obiettivo chiaro: proseguire la valorizzazione dell’area storica individuando altre vie dove rimuovere l’asfalto e ripristinare il basolato in pietra già presente, integrandolo dove necessario.

Il nuovo finanziamento consentirà di intervenire su una superficie complessiva di circa 2.400 metri quadrati, andando a completare rioni e arterie che rappresentano collegamenti strategici da nord a sud del Centro Storico e tra il Centro e il Quartiere delle Ceramiche. Un tassello ulteriore in un percorso avviato da tempo: dal 2016 la rigenerazione urbana è diventata una leva centrale per recuperare spazi e immobili rimasti per anni in condizioni di abbandono o scarsa vivibilità.

Tra opere concluse e cantieri in corso, l’investimento complessivo messo in campo negli anni supera ormai i 30 milioni di euro.