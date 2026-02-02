Pubblicità in concessione a Google
La Questura di Taranto ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale della Polizia di Stato che, negli ultimi giorni, gli agenti del Commissariato di Grottaglie hanno denunciato in stato di libertà due residenti nella zona jonica, ritenuti responsabili del reato di ricettazione.
Pubblicità in concessione a Google
Secondo quanto comunicato dalla Questura, i fatti si sono svolti nel corso di un controllo su strada quando i due ragazzi, a bordo di una motocicletta risultata rubata, non si sono fermati all’alt impostogli dalla polizia.
Qui la nota ufficiale.
Pubblicità in concessione a Google