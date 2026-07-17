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Un’estate ricca di cultura, spettacolo e intrattenimento attende Grottaglie. Torna TERRAVIVA – Estate a Grottaglie 2026, il cartellone che accompagnerà la bella stagione con oltre settanta iniziative tra concerti gratuiti, festival, cinema, mostre, presentazioni di libri, appuntamenti dedicati alla ceramica e manifestazioni sportive.

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Per oltre due mesi, ogni sera la città offrirà un’occasione diversa di incontro e partecipazione, trasformando piazze, vicoli, il Castello Episcopio, le Cave di Fantiano e altri luoghi simbolo in un palcoscenico a cielo aperto. Il programma spazia dalle presentazioni editoriali ai concerti, dai live dedicati ai più diversi generi musicali alle rappresentazioni teatrali, dagli incontri pubblici alle rassegne cinematografiche, fino alle esposizioni e alle iniziative promosse dalle associazioni del territorio, con un’offerta pensata per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.

Alex Britti e BigMama sul palco: i due grandi concerti gratuiti

Tra i momenti più attesi spiccano i due grandi concerti gratuiti che porteranno a Grottaglie artisti tra i più amati del panorama musicale italiano.

Domenica 2 agosto salirà sul palco Alex Britti, cantautore e chitarrista tra i più apprezzati dal pubblico italiano. Con una carriera lunga oltre venticinque anni e successi come Solo una volta, Oggi sono io e molti altri brani entrati nella storia della musica italiana, porterà in città uno spettacolo all’insegna della migliore musica d’autore.

Lunedì 3 agosto sarà invece la volta di BigMama, tra le voci più originali della nuova scena musicale italiana, reduce dai successi televisivi e discografici degli ultimi anni.

Ampio spazio sarà riservato anche quest’anno a Carsica Experience, il ciclo di escursioni serali nella Gravina del Fullonese, in programma il 28 luglio, il 4, l’11 e il 25 agosto e il 1° settembre.

Ciro D’Aló: “Un’estate che racconta l’identità di Grottaglie”

Grottaglie si prepara a vivere un’estate ricca di emozioni con TERRAVIVA – Estate a Grottaglie 2026, il cartellone che fino al 19 settembre animerà la città con oltre settanta appuntamenti tra musica, cinema, cultura, spettacolo, sport e tradizioni.

«TERRAVIVA rappresenta il volto più autentico della nostra comunità. È un programma pensato per valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della città, offrendo occasioni di incontro, partecipazione e crescita. Dai grandi concerti gratuiti di Alex Britti e BigMama agli eventi dedicati alla ceramica, dal cinema alle iniziative nelle Cave di Fantiano e nel centro storico, ogni appuntamento contribuirà a rendere Grottaglie una città viva e accogliente.»

E’ quanto comunica orgoglioso Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie, annunciando il ricco cartellone degli eventi estivi 2026. Il grande programma prevede il ritorno di Carsica Experience, le bellissime passeggiate notturne nelle gravine.

«Quest’anno vivremo anche un momento storico grazie ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, che vedranno Grottaglie protagonista con importanti competizioni sportive internazionali. Sarà un’opportunità straordinaria per mostrare al mondo la bellezza della nostra città, la sua capacità organizzativa e il calore della nostra comunità.»

Aggiunge D’Alo, confermando la notizia che Grottaglie ospiterà tre sport dei Giochi Olimpici: il ciclismo, la ginnastica artistica e la ginnastica ritmica.

“Con TERRAVIVA 2026, Grottaglie rinnova il proprio invito a cittadini e visitatori: vivere la città, attraversarne i luoghi simbolo, riscoprirne le tradizioni e lasciarsi coinvolgere da un’estate all’insegna della cultura, della musica e della condivisione.”

Dal Giardino Mediterraneo al centro storico: un’estate da vivere

Il calendario conferma il forte legame della città con la ceramica attraverso il XXIII Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”, ospitato nel Castello Episcopio, tra le più importanti rassegne dedicate all’arte ceramica contemporanea.

Il Castello farà da cornice anche al Cinema al Castello, oltre ad accogliere presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali, incontri culturali e numerose iniziative curate dalle associazioni del territorio.

Tra gli eventi di punta figura anche il Cinzella Festival 2026, in programma dal 25 al 27 luglio nelle suggestive Cave di Fantiano, mentre nel cuore del centro storico torneranno alcuni degli appuntamenti più amati della tradizione cittadina:

“Orecchiette nelle ‘nchiosce” – 4 e 5 agosto

– 4 e 5 agosto Festival della Ceramica – 8 e 9 agosto

– 8 e 9 agosto Festa dell’Uva Noscia – 11 e 12 agosto

Grottaglie sede dei Giochi del Mediterraneo

Un’estate, questa, impreziosita dall’importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, che vedranno Grottaglie protagonista ospitando prestigiose competizioni sportive internazionali: un’occasione straordinaria per mostrare al Mediterraneo il volto migliore della nostra comunità.

La città ospiterà la gara ciclistica il 24 agosto. Il 25 e 26 agosto, al Palasport Campitelli, si svolgeranno le competizioni di ginnastica ritmica, mentre dal 30 agosto al 2 settembre sarà la volta della ginnastica artistica, consolidando il ruolo di Grottaglie tra le sedi della manifestazione internazionale.

La rassegna si concluderà il 19 settembre con un evento dedicato all’enogastronomia e alla musica nelle suggestive Cave di Fantiano.

Un’estate da attraversare

TERRAVIVA 2026 è un invito a vivere Grottaglie in tutte le sue sfaccettature, attraversandone i luoghi più identitari e riscoprendone il patrimonio culturale, artistico e sociale attraverso un programma capace di unire cultura, tradizione, spettacolo, sport e partecipazione.

TERRAVIVA – Estate a Grottaglie 2026

Gusta. Ascolta. Attraversa.