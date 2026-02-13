Pubblicità in concessione a Google

Ecco quanto comunica il Comune di Grottaglie, attraverso una nota diffusa ai media, a seguito di quanto accaduto durante i festeggiamenti di San Ciro:

festa patronale di San Ciro, e in particolare dell’accoltellamento avvenuto presso l’area delle giostre che ha coinvolto ragazzi giovanissimi, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha voluto convocare un Tavolo di confronto territoriale sul disagio giovanile e sulla prevenzione della violenza. “A seguito dei gravi fatti di cronaca accaduti nei giorni scorsi in occasione della, e in particolare dell’avvenuto presso l’area delle giostre che ha coinvolto ragazzi giovanissimi, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha voluto convocare une sulla prevenzione della violenza.

Un episodio che ha profondamente colpito la comunità e che non può essere liquidato come un fatto isolato, ma che impone una riflessione collettiva e un’assunzione di responsabilità condivisa.

All’incontro, che si è tenuto nel pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Grottaglie, hanno preso parte il Sindaco Ciro D’Alò, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Giovanili Vincenzo Quaranta, il Presidente del Consiglio Comunale Aurelio Marangella, i consiglieri comunali Simone Mirto, Maria Santoro e Giovanni Marchese, i Servizi Sociali comunali, il Centro di Salute Mentale, il Consultorio Familiare, il Dipartimento Dipendenze Patologiche (SERD) dell’ASL di Taranto, la responsabile del nuovo Servizio di Psicologia di Base, il Centro Servizi per le Famiglie, le istituzioni scolastiche del territorio, le parrocchie, le associazioni sportive e tutte le realtà educative e del Terzo Settore che quotidianamente lavorano con bambini, adolescenti e famiglie.

Il confronto ha permesso di analizzare in maniera approfondita la situazione attuale del territorio. Sono emerse fragilità legate alla gestione della rabbia, al disagio emotivo, alla difficoltà di comunicazione tra generazioni, all’uso distorto dei social, al consumo di sostanze e alla necessità di rafforzare i presìdi educativi e relazionali.

Da oggi prende ufficialmente avvio un percorso strutturato e permanente di lavoro di rete, in attuazione del Tavolo sui Minori deliberato dal Consiglio Comunale. L’obiettivo è superare la logica dell’emergenza per costruire una strategia condivisa di prevenzione e cura.

Tra le proposte emerse: l’attivazione o il potenziamento di sportelli di ascolto nelle scuole, il rafforzamento del raccordo tra servizi socio-sanitari e istituzioni scolastiche, percorsi formativi per genitori ed educatori e iniziative coordinate nei luoghi frequentati dai giovani.

Non possiamo limitarci a intervenire dopo. Abbiamo il dovere di lavorare prima, insieme, costruendo una comunità educante capace di intercettare il disagio e offrire strumenti alternativi alla violenza. Questo Tavolo nasce proprio per questo: mettere in rete competenze, responsabilità e presenze.

Il Tavolo tornerà a riunirsi a breve per definire un programma operativo concreto, con azioni e tempi condivisi. Da oggi la rete è attiva. E la prevenzione diventa un impegno comune.

Ida De Carolis, Assessora alle Politiche sociali, della famiglia e Pari Opportunità”