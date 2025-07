Pubblicità in concessione a Google

L’estate porta con sé temperature elevate, maggiore umidità e, purtroppo, anche il ritorno di un problema molto sentito da cittadini e residenti: le blatte. Un fenomeno che, come ben sappiamo, tende ad acuirsi nei mesi più caldi e che desta preoccupazione non solo per motivi igienico-sanitari, ma anche per il degrado percepito nei centri urbani. A Grottaglie, è partito l’intervento congiunto dell’Amministrazione comunale in supporto ad AQP, per la deblattizzazione.

L’iniziativa è stata annunciata ufficialmente dal sindaco sui social e mira a contenere la proliferazione degli insetti, grazie a una serie di azioni coordinate e tempestive che interesseranno, in un primo momento, alcune vie particolarmente colpite del centro cittadino.

Ma perché la presenza delle blatte è così problematica? Secondo Wikipedia, questi insetti – noti anche come scarafaggi – sono tra i più resistenti al mondo e si adattano facilmente agli ambienti urbani, trovando rifugio in tombini, condotti fognari e anfratti poco igienici. Sono portatori di batteri, virus e allergeni, con conseguenze anche serie per la salute pubblica.

La situazione non riguarda solo Grottaglie: diverse città italiane sono alle prese con emergenze simili, complice il cambiamento climatico e una gestione non sempre puntuale della rete fognaria e dei rifiuti.

Nel dettaglio, l’intervento di deblattizzazione prenderà il via venerdì 18 luglio a partire dalle ore 6.30 e riguarderà inizialmente le seguenti strade:

• piazza Regina Margherita

• piazza Rossano

• via Risorgimento

• via Battista

• via Carducci

• via San Francesco De Geronimo

• via Romano

• via D’Alessandro

• via Maranò

• via Madonna delle Grazie

• via Umberto I

• via Cavour

• via San Nicola

• via Caputo

• via Crispi

• via Delle Torri

• vie limitrofe

Queste aree rappresentano solo il primo step di un intervento più ampio: la disinfestazione proseguirà nei giorni successivi e interesserà tutto il territorio comunale. L’obiettivo è prevenire la diffusione e la riproduzione delle blatte, eliminando i focolai e ripristinando condizioni di salubrità.

La cittadinanza è invitata a collaborare, mantenendo pulite le aree di pertinenza e segnalando eventuali criticità al numero verde comunale. Una gestione efficace dell’ambiente urbano è fondamentale per evitare il ritorno dell’infestazione dopo l’intervento.

L’invasione delle blatte non è solo una questione estetica: si tratta di un’emergenza che può avere ripercussioni sulla qualità della vita. Questi insetti possono veicolare patogeni responsabili di salmonellosi, tifo, epatite e altre patologie. Inoltre, le feci delle blatte possono contaminare gli alimenti e gli ambienti domestici, scatenando allergie respiratorie e dermatiti.

Nel caso si notassero ancora presenze di scarafaggi dopo l’intervento, è consigliabile effettuare una disinfestazione mirata anche negli ambienti privati. Molte aziende del settore offrono trattamenti professionali con tecniche innovative, tra cui gel topicidi, esche alimentari e nebulizzazioni residuali.

Infine, si sottolinea che la lotta alle blatte è una responsabilità condivisa: amministrazioni, cittadini, commercianti e gestori di attività devono collaborare per ridurre le condizioni favorevoli alla proliferazione di questi insetti.