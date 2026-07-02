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Una nuova segnalazione mette in guardia i cittadini di Grottaglie da un possibile tentativo di truffa telefonica rivolto soprattutto agli anziani. L’episodio è stato raccontato sui social da una cittadina, che riferisce quanto accaduto alla madre pochi minuti prima della pubblicazione del suo messaggio.

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Secondo il racconto, un uomo avrebbe telefonato a un’utenza fissa con prefisso 099 presentandosi come un presunto maresciallo dei Carabinieri della caserma di Grottaglie. L’interlocutore si sarebbe identificato con un nome e cognome e avrebbe sostenuto che un familiare della vittima fosse coinvolto in una denuncia collegata a una BMW nera.

Il falso militare avrebbe quindi invitato la donna a chiamare immediatamente il numero di emergenza 112, chiedendole però di non interrompere la telefonata in corso. Una modalità già utilizzata in altri tentativi di raggiro, che può servire ai truffatori per impedire alla vittima di verificare realmente quanto sta accadendo.

La cittadina che ha raccontato l’accaduto riferisce di aver contattato personalmente la Caserma dei Carabinieri di Grottaglie, dalla quale avrebbe ricevuto conferma che si tratta di un tentativo di truffa.

Come riconoscere questo tipo di raggiro

I truffatori fanno spesso leva sull’urgenza e sulla paura, raccontando di incidenti, denunce o problemi giudiziari che coinvolgerebbero un figlio o un parente stretto.

L’obiettivo è spingere la vittima ad agire d’impulso, senza darle il tempo di riflettere o di verificare la veridicità della telefonata.

Cosa fare se si riceve una chiamata sospetta

In casi come questo è consigliabile:

interrompere immediatamente la conversazione;

non fornire dati personali o bancari;

non seguire istruzioni impartite telefonicamente;

contattare autonomamente il 112 o la Caserma dei Carabinieri utilizzando numeri ufficiali;

avvisare familiari, amici e soprattutto le persone anziane, che rappresentano spesso il bersaglio principale di questi raggiri.

Un invito alla prudenza

Le forze dell’ordine ricordano periodicamente che nessun appartenente all’Arma dei Carabinieri chiede ai cittadini di mantenere aperta una telefonata per gestire presunte emergenze o vicende giudiziarie.

La collaborazione dei cittadini e la condivisione di queste segnalazioni possono contribuire a evitare che altre persone cadano vittima di simili tentativi di truffa.

Per approfondire il tema delle truffe ai danni degli anziani è possibile consultare anche la sezione dedicata sul sito dell’Arma dei Carabinieri.