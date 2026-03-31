Pubblicità in concessione a Google

Allerta meteo arancione su tutto il territorio pugliese per la giornata di mercoledì 1° aprile. L’avviso è stato diramato dal Dipartimento della Protezione civile, con possibili criticità legate a piogge, temporali e forti raffiche di vento.

Pubblicità in concessione a Google

Anche Grottaglie rientra tra le aree interessate dall’allerta, con l’invito alla massima prudenza da parte delle istituzioni locali. Per approfondire il sistema di allertamento, è possibile consultare la pagina dedicata alla Protezione civile.

Secondo quanto comunicato, sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporale, accompagnate da raffiche di vento e possibili fenomeni intensi a livello locale.

Il quadro rientra nelle condizioni di rischio idrogeologico e idraulico tipiche delle allerte arancioni, che indicano una criticità moderata con possibili disagi.

Il sindaco Ciro D’Alò, attraverso un messaggio pubblico, ha invitato i cittadini alla prudenza:

“Si invita a limitare gli spostamenti e le attività all’aperto. Si raccomanda di non sostare sotto alberi, tralicci, impalcature, tettoie e balconi. Si chiede la massima prudenza.”

Il primo cittadino ha inoltre precisato che seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione della situazione meteo.

In caso di condizioni meteo avverse, è consigliabile:

Per monitorare l’evoluzione, consulta le previsioni meteo sul territorio jonico oppure gli aggiornamenti su meteo Puglia in tempo reale.

Hai informazioni o segnalazioni? Scrivici e raccontaci cosa sta succedendo nella tua zona.