La Giunta Comunale di Grottaglie ha adottato il piano di lottizzazione del subcomparto “A” del comparto PRG “DC3”, che prevede la realizzazione di una area commerciale comprensiva di numerose opere infrastrutturali e di valorizzazione urbana. Il provvedimento, deliberato in conformità con le varianti urbanistiche approvate ad aprile 2025, apre la strada a un intervento di rigenerazione urbanistica e ampliamento dei servizi nel tessuto cittadino.
Opere di urbanizzazione primaria: cosa sarà realizzato
Le infrastrutture previste, a totale carico del proponente, saranno successivamente cedute al Comune. Il piano include:
-
Rotatoria: collocata strategicamente tra via Pio XII, via De Gasperi, via Leone XIII e le strade comunali limitrofe.
-
Spazio verde e parcheggio pubblico: realizzati in pavimentazione drenante.
-
Riqualificazione urbana di via Pio XII: rifacimento dei marciapiedi, ricollocazione delle strutture stradali e realizzazione di una pista ciclabile che collegherà il subcomparto “A” con il centro abitato.
-
Ampliamento delle infrastrutture esistenti: inclusi marciapiedi, illuminazione pubblica, reti tecnologiche e pista ciclabile.
-
Seconda rotatoria: prevista allo svincolo tra via Pio XII, la nuova strada verso la stazione ferroviaria e il prolungamento di viale dello Sport.
-
Prolungamento viario verso la stazione FS: con realizzazione di infrastrutture, illuminazione e pista ciclabile fino alla zona sosta autobus.
-
Aree per tempo libero: parco giochi, campo da street basket e area verde attrezzata.
-
Parcheggio pubblico: lungo la nuova viabilità, a servizio della futura struttura commerciale e del quartiere.
-
Stazione di sosta autobus: con area di attesa per i passeggeri.
Futuro immediato
Il provvedimento è disponibile sull’Albo Pretorio (CLICCA QUI) e sul sito istituzionale del Comune per raccogliere eventuali osservazioni cittadine.