La Giunta Comunale di Grottaglie ha adottato il piano di lottizzazione del subcomparto “A” del comparto PRG “DC3”, che prevede la realizzazione di una area commerciale comprensiva di numerose opere infrastrutturali e di valorizzazione urbana. Il provvedimento, deliberato in conformità con le varianti urbanistiche approvate ad aprile 2025, apre la strada a un intervento di rigenerazione urbanistica e ampliamento dei servizi nel tessuto cittadino.

Opere di urbanizzazione primaria: cosa sarà realizzato

Le infrastrutture previste, a totale carico del proponente, saranno successivamente cedute al Comune. Il piano include:

Rotatoria : collocata strategicamente tra via Pio XII, via De Gasperi, via Leone XIII e le strade comunali limitrofe.

Spazio verde e parcheggio pubblico : realizzati in pavimentazione drenante.

Riqualificazione urbana di via Pio XII : rifacimento dei marciapiedi, ricollocazione delle strutture stradali e realizzazione di una pista ciclabile che collegherà il subcomparto “A” con il centro abitato.

Ampliamento delle infrastrutture esistenti : inclusi marciapiedi, illuminazione pubblica, reti tecnologiche e pista ciclabile.

Seconda rotatoria : prevista allo svincolo tra via Pio XII, la nuova strada verso la stazione ferroviaria e il prolungamento di viale dello Sport.

Prolungamento viario verso la stazione FS : con realizzazione di infrastrutture, illuminazione e pista ciclabile fino alla zona sosta autobus.

Aree per tempo libero : parco giochi, campo da street basket e area verde attrezzata.

Parcheggio pubblico : lungo la nuova viabilità, a servizio della futura struttura commerciale e del quartiere.

Stazione di sosta autobus: con area di attesa per i passeggeri.

Futuro immediato

Il provvedimento è disponibile sull’Albo Pretorio (CLICCA QUI) e sul sito istituzionale del Comune per raccogliere eventuali osservazioni cittadine.