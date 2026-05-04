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Negli anni scorsi il Comune di Grottaglie si era già dotato di un regolamento sulla videosorveglianza, approvato addirittura nel 2009. Un impianto normativo che, però, oggi non poteva più reggere il passo con i tempi. Nel frattempo è cambiato tutto: sono arrivate nuove leggi sulla sicurezza urbana, ma soprattutto è entrato in vigore il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il cosiddetto GDPR, che ha completamente rivoluzionato il modo in cui enti pubblici e amministrazioni devono gestire le informazioni dei cittadini.

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Nei giorni scorsi, il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento in tema di videosorveglianza, aggiornando e sostituendo quello in vigore dal 2009. La delibera, votata a larga maggioranza, segna un passaggio formale ma sostanziale: da un lato recepisce le normative più recenti, dall’altro introduce criteri più moderni nella gestione degli impianti e dei dati raccolti, adeguando l’azione del Comune alle nuove esigenze di sicurezza e tutela della privacy.

Non si tratta, quindi, di un semplice aggiornamento tecnico, ma di una vera e propria riscrittura. Oggi un sistema di videosorveglianza non può limitarsi a “riprendere”: deve garantire trasparenza, sicurezza, tracciabilità degli accessi, tempi certi di conservazione delle immagini e, soprattutto, il rispetto dei diritti delle persone riprese. In altre parole, la privacy non è più un aspetto secondario, ma diventa centrale fin dalla progettazione degli impianti.

A questo si aggiunge anche l’evoluzione tecnologica: rispetto a quindici anni fa, le telecamere sono diventate strumenti molto più avanzati, capaci di leggere targhe, analizzare flussi di traffico, supportare le attività della polizia locale e integrarsi con altri sistemi. Era quindi necessario un regolamento capace di disciplinare non solo l’uso, ma anche i limiti e le responsabilità legate a queste nuove possibilità.

Per questo motivo il Consiglio comunale ha deciso di approvare un nuovo regolamento che sostituisce integralmente quello precedente, adeguando il Comune alle normative attuali e introducendo regole più stringenti e moderne nella gestione della videosorveglianza sul territorio.

Consulta il Nuovo Regolamento sulla Videosorveglianza del Comune di Grottaglie