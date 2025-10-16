Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie comunica alla cittadinanza alcune variazioni nelle regole di funzionamento della ZTL, la zona a traffico limitato.

Pubblicità in concessione a Google

L’accesso è libero nella fascia oraria mattutina dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e nel pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00. Si ricorda che, fuori da questi orari, l’accesso è vietato a tutti i veicoli non autorizzati (motoveicoli e autoveicoli).

tassativamente prima dell’accesso, tramite il portale online del Comune di Grottaglie https://comune.grottaglie.ta. it/it , selezionando in basso “ZTL” si accederà al sito dedicato p@white. Le richieste di autorizzazione transito e sosta ZTL devono essere presentate,, tramite il portale online del Comune di Grottaglie, selezionando in basso “ZTL” si accederà al sito dedicato p@white.

Si precisa che, chi non è anagrafato dovrà prima provvedere all’inserimento dell’anagrafica e dopo l’accettazione del Comando, potrà presentare l’istanza (questa procedura servirà solo la prima volta).

Novità per i titolari di pass disabili: si può richiedere, solo su istanza di parte, la registrazione nella piattaforma nazionale CUDE.