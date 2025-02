Pubblicità in concessione a Google

L’accesso alle cure e ai servizi sanitari è un diritto fondamentale, ma per molte persone anziane o con disabilità può diventare una sfida quotidiana. Per rispondere a questa necessità, l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Grottaglie ha attivato un nuovo servizio di trasporto dedicato alle persone in condizioni di fragilità sociale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Grottaglie.

Questa iniziativa nasce dall’esigenza di garantire continuità a un servizio essenziale, che in passato veniva svolto dal taxi sociale, attualmente non più disponibile.

“Vogliamo garantire ai cittadini più fragili la possibilità di accedere alle cure senza difficoltà logistiche, contrastando l’isolamento e tutelando il loro diritto alla salute.” – dichiara Ida De Carolis, Assessora alle Politiche Sociali, della Famiglia e Pari Opportunità.

Un Supporto Essenziale per Chi è Più Vulnerabile

L’isolamento abitativo e la mancanza di una rete familiare di supporto rappresentano un rischio per la salute e possono compromettere l’accesso alle cure mediche. Per questo motivo, il Comune di Grottaglie ha rafforzato la sinergia con le realtà del Terzo Settore, affidandosi all’esperienza e alla professionalità della Croce Rossa Italiana per garantire il trasporto di:

Cittadini ultra 65enni

Persone con disabilità certificate

Pazienti affetti da gravi patologie

Il servizio è riservato a chi possiede un ISEE pari o inferiore a 8.000 euro e prevede accompagnamenti all’interno della provincia di Taranto, con possibilità di deroghe per esigenze sanitarie straordinarie non soddisfabili localmente.

“Ringraziamo la Croce Rossa Italiana per la preziosa collaborazione in questa iniziativa sociale fondamentale.”

Come Accedere al Servizio

Per usufruire del trasporto, i cittadini dovranno presentare richiesta presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Grottaglie, compilando l’apposito modulo e allegando la documentazione relativa alla prenotazione di visite o esami diagnostici.

Tempistiche: La richiesta dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima della data dell’appuntamento, per permettere una corretta organizzazione del servizio.

Informazioni: Per ulteriori dettagli e assistenza, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Grottaglie.

Questo progetto rappresenta un passo concreto per migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili, garantendo loro dignità, autonomia e accesso alle cure.