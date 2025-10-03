Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa le famiglie che da martedì 7 ottobre 2025 prenderà avvio il servizio di mensa scolastica nei plessi interessati dal tempo pieno.

La mensa rappresenta un momento fondamentale della giornata scolastica: non solo garantisce ai bambini un pasto equilibrato e sano, ma favorisce anche la socializzazione, la condivisione e l’autonomia.

Per le famiglie, questo servizio è un supporto prezioso nell’organizzazione quotidiana, perché assicura continuità educativa e tranquillità nella gestione dei tempi di lavoro e di cura.

Un passo importante per una scuola sempre più attenta ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie.