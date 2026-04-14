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Il Comune di Grottaglie comunica in queste ore l’avvio del progetto “Grottaglie Sicura 2026”: un piano di 40mila euro pensato per rafforzare l’attività della Polizia Locale soprattutto nei mesi più intensi, quando l’aumento degli eventi e la riduzione del personale per ferie mettono sotto pressione il servizio.

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Le risorse economiche, dichiarano da Palazzo di Città, derivano dalle multe stradali. Il progetto vedrà quindi potenziati i servizi di vigilanza dal 2 aprile al 31 dicembre 2026, con particolare attenzione alle fasce orarie serali e notturne e alle aree interessate da manifestazioni pubbliche. L’obiettivo è garantire una presenza più capillare degli agenti e rispondere in maniera più efficace alle esigenze di sicurezza urbana e stradale.

Le attività saranno svolte dagli operatori della Polizia Locale che aderiranno al progetto, attraverso una rimodulazione dei turni di lavoro e, ove necessario, con prestazioni aggiuntive. Il piano definisce nel dettaglio anche le modalità operative, l’organizzazione dei servizi e i criteri di valutazione delle attività svolte.

Previsto, inoltre, un sistema di incentivi economici per il personale coinvolto, legato al raggiungimento degli obiettivi di potenziamento dei controlli e miglioramento della qualità del servizio. Le risorse, pari a 40mila euro, derivano dai proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, come consentito dalla normativa vigente.

«Con questo progetto – sottolinea l’Amministrazione – intendiamo rafforzare concretamente la sicurezza sul territorio, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza e durante gli eventi, garantendo al tempo stesso un presidio più efficace e visibile per cittadini e visitatori».

Il Comando della Polizia Locale sarà ora chiamato a curare l’organizzazione, l’attuazione e il monitoraggio del piano, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza e la qualità dei servizi offerti alla comunità