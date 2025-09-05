Pubblicità in concessione a Google

Il destino del Grottaglie Calcio resta incerto e carico di tensione. Dopo mesi di trattative, incontri e tentativi di mediazione, il futuro della storica squadra cittadina è ancora in bilico. L’assessore allo Sport, Vincenzo Quaranta, ha rotto il silenzio con dichiarazioni accorate, rivolgendosi direttamente alla comunità e al mondo imprenditoriale grottagliese. La proroga concessa fino all’8 settembre rappresenta l’ultima occasione per salvare il titolo sportivo e garantire l’iscrizione al prossimo campionato di Prima Categoria.

In merito al futuro del Grottaglie Calcio, di seguito le dichiarazioni, integrali, di Vincenzo Quaranta, assessore allo sport del Comune di Grottaglie:

“In questi mesi l’Amministrazione comunale ha seguito e mediato con attenzione, impegno e senso di responsabilità la vicenda legata al futuro del Grottaglie Calcio. Abbiamo incontrato, ascoltato e sollecitato diversi interlocutori, nella speranza di trovare una nuova proprietà capace di dare continuità a una storia sportiva che appartiene a tutta la città.

Oggi, però, non possiamo che esprimere amarezza e disappunto: nonostante le numerose interlocuzioni e le manifestazioni ufficiali di interesse pervenute a questo Ente, i diversi tentativi di accordo tra possibili acquirenti e l’attuale società non sono andati a buon fine. Una situazione che lascia ancora più amarezza se pensiamo all’importanza che il calcio ha sempre avuto per Grottaglie, come punto di aggregazione sociale, passione condivisa e orgoglio cittadino.

Dopo questi passi falsi, non si sono registrate ulteriori manifestazioni di interesse, e oggi la responsabilità di salvare il titolo ricade su chi ha davvero la possibilità e il coraggio di fare la differenza.

Per questo mi rivolgo con forza al tessuto imprenditoriale, agli operatori economici e a chiunque abbia davvero a cuore il futuro della nostra squadra: questi giorni di proroga, fino all’8 settembre, rappresentano l’ultima occasione per iscrivere il Grottaglie al prossimo campionato di Prima Categoria. È il momento di agire, di dimostrare coraggio e amore per i nostri colori.

Non possiamo permettere che anni di storia, sacrifici e passione vengano cancellati dal disinteresse. Non possiamo accettare che i sogni di tanti tifosi, giovani e meno giovani, vengano spenti senza una reazione.

Il calcio a Grottaglie deve vivere, perché il calcio a Grottaglie è identità, appartenenza e futuro”.