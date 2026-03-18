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Cambia ancora, ancora una volta, la destinazione e quindi l’utilizzo di Piazza Cafforio a Grottaglie.

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Per chi non avesse ben presente l’area, basta pensare alla chiesa della Madonna delle Grazie: alle sue spalle si estende uno spazio che, dai tempi della vecchia biblioteca comunale, ha subito numerosi restyling, aggiornamenti e persino diversi cambi di destinazione d’uso.

Molti anni fa, in quel punto, una piccola finestra illuminava l’ufficio di Don Salvatore – oggi Monsignore – che proprio lì iniziò la sua lunga missione con il popolo grottagliese.

In quell’area sorgeva la sede della biblioteca comunale, poi demolita. Una scelta che, già all’epoca, suscitò non poche perplessità. La storia di questa piazza, del resto, è tutt’altro che lineare. Dopo la demolizione, infatti, l’area fu oggetto di un importante intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana durante il secondo mandato del sindaco Raffaele Bagnardi, con l’assessore all’Urbanistica Francesco Donatelli.

In quegli anni, insieme al profondo restyling di Piazza Principe di Piemonte, che interessò anche viale Matteotti e parte di via Colombo – che portarono alla nascita di una nuova e apprezzata area pedonale con la celebre fontana “con l’acqua all’insù” – anche quella zona venne completamente ripensata, diventando l’attuale Piazza Cafforio, delimitata da via Duca di Genova, via Trieste e via Duca degli Abruzzi.

Una riqualificazione che portò con sé nuovi servizi e strutture: bagni pubblici (poi chiusi), una fontana (poi dismessa), giochi e spazi per bambini (col tempo deteriorati e distrutti). Nemmeno i successivi interventi di manutenzione sono riusciti a invertire davvero la rotta.

Eppure, quella piazza vinse anche un premio per i marmi utilizzati. Bronzetto di Apricena, biancone di Apricena, pietra Santafiora. Fu definito: “un bosco che nasce dalla pietra, un bosco in cui muoversi e sostare, parlare seduti e ripararsi dal sole, un bosco di varie essenze arboree che nasce da un pavimento uniformemente variegato, un tessuto fatto di tre materiali e tre formati che si ripetono con moduli da 2 metri, la pavimentazione è pensata come un ampio vassoio in pietra che abbraccia anche la Chiesa, rendendola partecipe della composizione, rispetto al quale emergono in positivo o in negativo gli elementi del progetto”.

Ma, come spesso accade, la bellezza ha bisogno di cura costante: senza attenzione e manutenzione continua, ogni spazio rischia di trasformarsi in terreno fertile per degrado e vandalismo.

E così, come già accaduto più volte, Piazza Cafforio cambia ancora volto.

Il Comune di Grottaglie ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per una nuova riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di restituire funzionalità e sicurezza a uno spazio centrale della città e, allo stesso tempo, rispondere alla crescente esigenza di parcheggi nel centro urbano.

La trasformazione è netta: la piazza diventerà un parcheggio, superando di fatto le precedenti destinazioni, proprio in un momento storico in cui si parla sempre più di mobilità sostenibile.

Il progetto prevede la realizzazione di 29 posti auto, di cui due riservati alle persone con disabilità, oltre a spazi dedicati a motocicli e biciclette.

La pavimentazione sarà uniforme, così da consentire un utilizzo flessibile dell’area, che potrà ospitare anche eventi, mercatini e manifestazioni pubbliche.

Per migliorare la viabilità interna, l’attuale fontana sarà rimossa e sostituita con una nuova fontana pubblica collegata alla rete idrica. Sono inoltre previste nuove aiuole, la piantumazione di 23 alberi ad alto fusto, un impianto di illuminazione a LED ad alta efficienza e un sistema di videosorveglianza.

«L’approvazione del progetto rappresenta un passo importante per dare nuova vita a uno spazio centrale della città», ha commentato il sindaco Ciro D’Alò. «Piazza Cafforio sarà più sicura, più accessibile e capace di rispondere alle esigenze di cittadini e attività commerciali».