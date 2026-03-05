Pubblicità in concessione a Google

l Comune di Grottaglie e l’Arcidiocesi Metropolitana di Taranto hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa che riguarda il futuro del Castello Episcopio, il complesso monumentale di fine XIV secolo situato nel centro storico della città, a ridosso del Quartiere delle Ceramiche. L’accordo punta a definire forme di collaborazione stabile per consentire al Comune di disporre dell’immobile al fine di progettare e realizzare interventi di riqualificazione e valorizzazione culturale e turistica.

Secondo quanto previsto dal protocollo, l’Amministrazione comunale potrà utilizzare il Castello per il tempo necessario alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di eventuali opere finanziate. Il Comune si è impegnato, entro 18 mesi, a individuare e partecipare a opportunità di finanziamento utili alla riqualificazione del bene.

La disponibilità materiale dell’immobile al Comune deriva anche dalla sentenza n. 1973/2025 del Tribunale di Taranto, che ha lasciato il Castello nella gestione dell’ente pubblico, mentre l’Arcidiocesi ne ha consentito l’uso per finalità pubbliche in attesa di un accordo definitivo. Un successivo contratto tra le parti dovrà essere definito entro il 30 giugno 2026, stabilendo modalità, responsabilità e condizioni d’utilizzo.

L’intesa prevede inoltre la possibilità di favorire attività sociali, culturali e sportive da svolgere anche con il coinvolgimento di parrocchie o altri enti ecclesiastici legati all’Arcidiocesi.

Il comunicato diffuso dall’Amministrazione presenta l’accordo come un passaggio importante verso la valorizzazione del Castello Episcopio. Tuttavia, non manca chi osserva come la situazione dell’immobile e il suo utilizzo negli ultimi anni abbiano evidenziato criticità e incertezze che difficilmente possono essere considerate superate con la sola firma di un protocollo. Più che una soluzione definitiva, l’intesa appare quindi come un primo passaggio formale, dal quale dovranno ora seguire atti concreti, finanziamenti e tempi certi per restituire piena funzionalità a uno dei simboli storici della città.