Le Cave di Fantiano tornano al centro di un’azione di cura condivisa. Domenica 19 ottobre, alle 8:00, Retake Grottaglie e Grott’Art APS organizzano una passeggiata ecologica tra arte, natura e consapevolezza per raccogliere mozziconi e micro-rifiuti abbandonati dopo i concerti estivi, restituendo dignità a uno dei luoghi più amati di Grottaglie.

L’iniziativa è aperta a tutti: guide di Grott’Art e volontari di Retake accompagneranno i partecipanti. Consigliati abiti e scarpe comode; guanti e sacchetti saranno forniti in loco. Partecipazione libera, con registrazione sull’App di Retake: bit.ly/4obXN2V.

“Le Cave di Fantiano sono un luogo straordinario, simbolo di arte e natura. Dopo i grandi eventi estivi, abbiamo sentito il bisogno di restituire bellezza e rispetto a questo paesaggio ferito da centinaia di cicche di sigaretta abbandonate. Vogliamo trasformare l’indignazione in un gesto concreto di cura, per ricordare che la bellezza è un bene comune da custodire ogni giorno” — dichiara Carmen Fasano, responsabile di Retake Grottaglie.

Un’occasione semplice ma concreta per unire arte, ambiente e senso civico, rafforzando il legame tra comunità e territorio.