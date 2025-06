Pubblicità in concessione a Google

Cinque consiglieri comunali di Grottaglie, Giuseppina Cassese, Vito Rossini, Ciro Petrarulo, Massimo Carrieri, Francesco Donatelli, hanno richiesto una convocazione urgente del Consiglio Comunale per esprimere contrarietà alla concessione del PAUR per la riapertura della discarica Lutum, in località Palombara (Taranto). La richiesta nasce dalla preoccupazione per i rischi ambientali, la mancata messa in sicurezza del sito e l’esclusione di cittadini e associazioni dalla conferenza dei servizi. L’obiettivo è una presa di posizione forte da parte del Comune prima del termine per le osservazioni fissato al 27 giugno.

