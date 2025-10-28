Pubblicità in concessione a Google

Un passo dopo l’altro, pietra dopo pietra, il centro storico di Grottaglie torna a splendere. A darne notizia è stato direttamente il sindaco della città con un annuncio carico di orgoglio: «La Rinascita del Centro Storico è una Realtà!». Grazie ai fondi del PNRR, è stato possibile completare gli interventi di rigenerazione urbana in alcune delle vie più caratteristiche del centro antico: via Quaranta, via La Pesa, via Caputo, via Paritaro, via Bucci e via Madonna del Lume. Strade storiche, ricche di memoria e tradizione, che ora tornano a vivere in una veste completamente rinnovata.

Un traguardo importante per la città, che conferma la volontà dell’amministrazione di investire con concretezza nel proprio patrimonio urbanistico e culturale. Proprio come accaduto per la riqualificazione di Piazza Cafforio, anche in questo caso il progetto mira non solo all’estetica, ma alla funzionalità e alla vivibilità del tessuto urbano. Un centro bello, accogliente, capace di raccontare la sua storia — ma anche di accompagnare il futuro.

La notizia è arrivata in un momento in cui sempre più amministrazioni si interrogano su come rigenerare i propri centri cittadini, in un’ottica di sostenibilità, valorizzazione turistica e miglioramento della qualità della vita. Il percorso intrapreso da Grottaglie è perfettamente in linea con queste tendenze, come dimostrano anche le buone pratiche di rigenerazione urbana promosse a livello europeo.

Cosa è stato fatto: le strade interessate

I lavori appena conclusi hanno interessato sei arterie storiche del centro urbano:

Via Quaranta

Via La Pesa

Via Caputo

Via Paritaro

Via Bucci

Via Madonna del Lume

Queste vie, alcune delle quali per lungo tempo trascurate o danneggiate dal tempo, sono state oggetto di una riqualificazione completa. Il progetto ha riguardato il rifacimento delle pavimentazioni, il miglioramento dell’illuminazione pubblica, la sistemazione di sottoservizi e, in alcuni casi, anche l’introduzione di nuovi elementi di arredo urbano.

L’obiettivo era restituire a questi luoghi bellezza, sicurezza e funzionalità, creando un ambiente più vivibile per i residenti e più attrattivo per i visitatori. E ora, passeggiare in queste vie significa immergersi in un centro storico che respira nuova vita.

Perché questa rigenerazione è importante per Grottaglie

Il centro storico non è solo un insieme di pietre antiche: è l’anima pulsante di una città, il luogo dove si intrecciano storie, relazioni, tradizioni. Intervenire su questi spazi significa prendersi cura dell’identità collettiva e della memoria urbana. In un contesto come quello di Grottaglie, conosciuta per la sua ceramica artistica e il patrimonio culturale diffuso, la valorizzazione degli spazi pubblici è un volano per lo sviluppo economico e turistico.

Riqualificare le vie storiche non vuol dire solo rifare il manto stradale: significa garantire a chi vive il centro una migliore qualità della vita, maggiore decoro, più sicurezza. E per chi arriva da fuori, vuol dire offrire un’esperienza autentica, immersiva, piacevole.

Cosa succederà ora: nuovi interventi in programma

L’annuncio del sindaco non si limita ai lavori già terminati. C’è già in cantiere un nuovo importante progetto: il rifacimento del basolato in altre aree del centro storico. Un intervento che mira a restituire “ulteriore dignità” al cuore urbano della città, continuando così quel processo di rigenerazione partito proprio con i fondi PNRR.

In particolare, si parla anche della risistemazione delle cosiddette ‘nchiosche, le piccole ramificazioni e viuzze caratteristiche del centro storico grottagliese. Un gesto di grande attenzione verso l’autenticità architettonica locale, che dimostra quanto l’amministrazione tenga alla coerenza e al rispetto della tradizione urbanistica.

Il sindaco ha dichiarato che «la nostra città sta cambiando, passo dopo passo, e lo stiamo facendo insieme». E in effetti, l’idea di un cambiamento condiviso è al centro di questa visione: un rinnovamento che parte dalla bellezza e arriva al benessere sociale.

La visione futura per il centro storico

La trasformazione del centro storico di Grottaglie non è un episodio isolato, ma un tassello di un progetto più ampio che guarda al futuro con concretezza e ambizione. Si parla sempre più spesso di città smart, sostenibili, a misura d’uomo — ed è esattamente questa la direzione verso cui si muove l’amministrazione comunale.

Il rifacimento delle strade storiche, il nuovo basolato, le ‘nchiosche ripensate, sono parte di una visione che intende rendere Grottaglie sempre più accogliente, funzionale e attrattiva. Una città dove la storia non è solo un ricordo da conservare, ma una risorsa viva da valorizzare. Dove ogni pietra racconta qualcosa, e ogni vicolo diventa un invito a scoprire di più.

La rigenerazione urbana non è solo un’opera edilizia, ma un atto di amore verso la propria comunità. A Grottaglie, questo atto sta prendendo forma, giorno dopo giorno, nel cuore antico della città. E se oggi possiamo già camminare su strade rinnovate, domani potremo guardare con ancora più fiducia alla bellezza di ciò che ci aspetta.