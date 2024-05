Pubblicità in concessione a Google

Cumulo di rifiuti abbandonati erano contenuti all’interno della cavità ipogea rinvenuta lo scorso 14 febbraio duranti i lavori di scavo per la posa della condotta fognaria in via Marconi.

A darne comunicazione il Comune di Grottaglie.

Il rinvenimento della cavità e l’iter sul da farsi è oggetto come sappiamo di parere da parte degli organi preposti e il Comune ha incaricato un tecnico per gli studi necessari.

Per ciò che concerne la rimozione del cumulo di rifiuti l’ente ha dovuto impegnare risorse, oltre 5mila euro, per l’intervento di pulizia con apposita Determina, la n. 887 del 21 maggio 2024.