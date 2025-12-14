Pubblicità in concessione a Google
mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 15:00, nella sala consiliare del Comune.
All’ordine del giorno sono previsti tre punti centrali: l’approvazione del Regolamento del Bilancio Partecipato, la discussione sull’IMU 2026 con il prospetto elaborato tramite l’applicativo web del Portale del federalismo fiscale, e le modifiche al Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini.
Nel caso in cui la prima riunione non dovesse essere valida, è già prevista una seconda convocazione per venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 15:00.
