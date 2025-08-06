Con l’arrivo dell’estate e il conseguente aumento delle temperature, il Comune di Grottaglie intensifica le azioni di prevenzione contro la diffusione del West Nile Virus (WNV). Il sindaco Ciro D’Alò ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per contenere il rischio legato alla proliferazione delle zanzare, principali vettori del virus.
Il rischio
Il WNV viene trasmesso all’uomo dalla puntura di zanzare infette, in particolare della specie Culex pipiens, molto attiva nei mesi estivi e favorita dalla presenza di acqua stagnante anche in piccole quantità. La malattia può causare complicazioni neurologiche, soprattutto nei soggetti fragili.
Le misure previste
L’ordinanza impone a tutti i cittadini, enti, associazioni e attività produttive una serie di azioni obbligatorie da oggi fino al 31 ottobre 2025, tra cui:
-
Rimuovere o capovolgere contenitori all’aperto che possono raccogliere acqua (sottovasi, secchi, pneumatici, ecc.).
-
Chiudere ermeticamente cisterne e contenitori d’acqua non rimovibili.
-
Trattare con larvicidi l’acqua nei vasi del cimitero o riempirli con sabbia.
-
Pulire grondaie, tombini, cantine e cortili, evitando ristagni.
-
Svuotare regolarmente i contenitori nei cantieri e nelle aree di scavo.
-
Non utilizzare pneumatici come zavorre o in altri usi che li espongano alla pioggia.
-
Evitare abbandoni di oggetti all’aperto che possano raccogliere acqua.
Controlli e sanzioni
I trasgressori rischiano sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. I controlli saranno effettuati dalla Polizia Municipale, dalla ASL e da altri organi di polizia giudiziaria. In caso di inadempienza, il Comune potrà intervenire direttamente addebitando le spese ai responsabili.
Obiettivo: prevenzione condivisa
L’ordinanza si inserisce nel quadro del Piano Nazionale Arbovirosi 2020–2025 e richiama tutti a una collaborazione attiva per proteggere la salute pubblica. La cittadinanza è invitata a seguire con attenzione le prescrizioni e a segnalare eventuali criticità.
Per approfondimenti, è possibile consultare il testo completo sul sito del Comune di Grottaglie.