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Il Comune di Grottaglie accelera sul fronte dello sviluppo economico e avvia l’iter per ampliare le aree produttive. Con la delibera di Giunta n.63, l’Amministrazione ha adottato l’atto di indirizzo per la variante al PRG, puntando all’estensione delle zone D destinate alle imprese.

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La decisione nasce da una domanda concreta: oltre 93.000 metri quadrati richiesti da operatori dei settori industriale, logistico e dei servizi. A fronte di un territorio produttivo già quasi completamente utilizzato (circa 667.000 mq), restano disponibili solo 42.700 mq, segnale di un sistema imprenditoriale in crescita. L’area individuata per l’ampliamento è strategica, ben collegata alle principali infrastrutture, tra cui l’aeroporto di Grottaglie e la SS Appia, e priva di criticità ambientali. Il progetto sarà sviluppato secondo criteri di sostenibilità, con attenzione a efficienza energetica, aree verdi e integrazione paesaggistica.

«Vogliamo dare una risposta concreta alle imprese e accompagnare la crescita della città in modo equilibrato», ha dichiarato il sindaco Ciro D’Alò, sottolineando l’obiettivo di coniugare sviluppo, ambiente e qualità della vita.