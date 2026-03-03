Pubblicità in concessione a Google

La Polizia di Stato, Questura di Taranto, ha denunciato in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico. L’episodio, avvenuto a Grottaglie, ha visto l’intervento degli agenti dopo segnalazioni di comportamento indecoroso in un’area frequentata da cittadini.

Secondo il comunicato ufficiale diffuso dalla Questura, gli operatori intervenuti hanno accertato la condotta dell’uomo e avviato gli accertamenti che hanno portato successivamente alla denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.

La Polizia di Stato continua così la sua attività di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e del buon costume, anche attraverso la ricezione e la verifica delle segnalazioni dei cittadini.