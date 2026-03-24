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Una buona notizia per i grottagliesi che amano o devono per necessità utilizzare l’auto per girare tra le vie cittadine: il Comune ha stanziato 300 mila euro per lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di parte delle strade esterne all’abitato e 800 mila euro per le strade interne.

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Buche, asfalto divelto si presume diventeranno un lontano ricordo a beneficio di gomme, ammortizzatori e soprattutto schiena di driver e passeggeri.

Il progetto annunciato dal sindaco Ciro D’Alò ha l’obiettivo di rendere la città sempre più sicura, decorosa e funzionale, attraverso l’eliminazione delle situazioni di dissesto più critiche e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di opere pubbliche.

Rifacimento strade extra cittadine

Per cio che concerne le strade esterne al nucleo cittadino si procederà con il rifacimento delle strade nella a zona che conduce alle Cave di Fantiano, l’area della Cascata Gravina di Riggio, la strada esterna Montemesola–Grottaglie, la via che costeggia il canale D’Aiedda e la zona antistante l’aeroporto militare. Saranno interessati anche altri tratti di viabilità rurale, privi di specifica intitolazione ma percorsi quotidianamente da lavoratori e cittadini diretti verso vigneti e stabilimenti produttivi.

Rifacimento strade interne

Questo l’elenco delle vie interessate per le strade interne: via Parri, la prima traversa di via Parri, via Taranto, via Pescara, via Campania, via Abruzzi, via Lazio, via Ancona, via Urbino, via Lucca, via Pisa, via Palermo, via Marche, via Foggia, via Lombardia, via Lecce, via Campitelli, via Campobasso, via Diaz e via De Gasperi. A questi si aggiungono ulteriori tratti viari: via XXIV Maggio; via Taranto – Lucania – Abruzzi – Campania – Lazio – Umbria – Lombardia – Liguria tra via Foggia e via Pescara; via Foggia – Cagliari – Palermo tra via Campitelli e via La Sorte; il tratto tra via Foggia e via Ennio; via Gramsci tra via Sant’Agostino e via Friuli; via Rodi ed a seguire via Messapia fino a via Madonna di Pompei.

È inoltre previsto il rifacimento del marciapiede antistante l’Eremo di Santa Maria in Campitelli, in via Cagliari, un intervento che contribuirà a migliorare sicurezza e fruibilità di un luogo particolarmente caro alla comunità.

L’AqP, invece, appena le condizioni meteo lo consentiranno, inizierà ad asfaltare le strade in cui ha terminato i lavori idrici e presumibilmente nel mese di aprile si procederà con la sostituzione della rete idrica nelle vie Messapia, Ennio e La Sorte.

Un intervento atteso da tempo che, se realizzato nei tempi e nei modi annunciati, potrà incidere concretamente sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini. Non si tratta solo di asfalto e lavori pubblici, ma di sicurezza, decoro urbano e rispetto per chi ogni giorno percorre queste strade per lavoro, studio o necessità. Ora l’attenzione si sposta sull’avvio dei cantieri e sulla loro effettiva esecuzione: sarà questo il vero banco di prova per trasformare le promesse in risultati tangibili.