A partire da martedì 12 maggio entra ufficialmente in vigore a Grottaglie una nuova importante misura legata alla raccolta differenziata: sarà vietato utilizzare i sacchi neri per il conferimento del secco residuo.
La decisione, già annunciata nei giorni scorsi dal Comune di Grottaglie insieme ad AVR, riguarda sia le utenze domestiche che quelle non domestiche e punta ad aumentare il controllo sui conferimenti, migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata e contrastare eventuali irregolarità.
Da domani, infatti, il rifiuto indifferenziato conferito all’interno di sacchi neri non verrà più ritirato dagli operatori ecologici.
Il conferimento dovrà avvenire esclusivamente:
- utilizzando il mastello o il carrellato in dotazione;
- oppure impiegando buste completamente trasparenti.
Il Comune ricorda inoltre che il mancato rispetto delle disposizioni previste dal calendario di raccolta e dall’ordinanza sindacale potrà comportare:
- il mancato prelievo del rifiuto;
- sanzioni amministrative;
- eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
Sull’avvio della nuova misura è intervenuto anche il sindaco di Grottaglie, che ha rivolto un appello diretto alla cittadinanza:
“Come già comunicato, da domani non verranno più ritirati i rifiuti conferiti all’interno dei sacchi neri. È stato predisposto il servizio di supporto con i vigili urbani, per il controllo e le eventuali sanzioni. Invito la cittadinanza ad attenersi alle disposizioni. Grazie per la collaborazione.”
L’amministrazione comunale sottolinea come questa scelta sia necessaria per continuare ad incrementare la raccolta differenziata cittadina e contribuire, nel tempo, anche alla riduzione della TARI per i cittadini virtuosi.
L’invito rivolto ai cittadini è quindi quello di collaborare rispettando le nuove regole, così da mantenere la città più pulita, ordinata e sostenibile.