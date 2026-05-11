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A partire da martedì 12 maggio entra ufficialmente in vigore a Grottaglie una nuova importante misura legata alla raccolta differenziata: sarà vietato utilizzare i sacchi neri per il conferimento del secco residuo.

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La decisione, già annunciata nei giorni scorsi dal Comune di Grottaglie insieme ad AVR, riguarda sia le utenze domestiche che quelle non domestiche e punta ad aumentare il controllo sui conferimenti, migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata e contrastare eventuali irregolarità.

Da domani, infatti, il rifiuto indifferenziato conferito all’interno di sacchi neri non verrà più ritirato dagli operatori ecologici.

Il conferimento dovrà avvenire esclusivamente:

utilizzando il mastello o il carrellato in dotazione;

oppure impiegando buste completamente trasparenti.

Il Comune ricorda inoltre che il mancato rispetto delle disposizioni previste dal calendario di raccolta e dall’ordinanza sindacale potrà comportare:

il mancato prelievo del rifiuto;

sanzioni amministrative;

eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Sull’avvio della nuova misura è intervenuto anche il sindaco di Grottaglie, che ha rivolto un appello diretto alla cittadinanza:

“Come già comunicato, da domani non verranno più ritirati i rifiuti conferiti all’interno dei sacchi neri. È stato predisposto il servizio di supporto con i vigili urbani, per il controllo e le eventuali sanzioni. Invito la cittadinanza ad attenersi alle disposizioni. Grazie per la collaborazione.”

L’amministrazione comunale sottolinea come questa scelta sia necessaria per continuare ad incrementare la raccolta differenziata cittadina e contribuire, nel tempo, anche alla riduzione della TARI per i cittadini virtuosi.

L’invito rivolto ai cittadini è quindi quello di collaborare rispettando le nuove regole, così da mantenere la città più pulita, ordinata e sostenibile.