La raccolta differenziata rappresenta uno degli strumenti più efficaci per garantire una gestione sostenibile dei rifiuti e tutelare l’ambiente in cui viviamo. Separare correttamente i materiali di scarto non è solo un dovere civico, ma una responsabilità collettiva che incide sulla qualità della vita e sulla salvaguardia del territorio. Un sistema efficiente di raccolta e riciclo consente di ridurre la quantità di rifiuti destinati alle discariche, abbattere l’inquinamento e valorizzare le risorse, trasformando i materiali riciclabili in nuove opportunità per l’economia circolare.

In questo contesto, la città di Grottaglie si è distinta negli ultimi anni, con risultati che testimoniano la validità di un percorso intrapreso con determinazione. Il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari al 79,92% rappresenta un traguardo significativo, che premia lo sforzo di un’intera comunità.

Di seguito, le parole del movimento Grottaglie Democratica, che esprime soddisfazione per questo importante risultato:

“Superata la soglia del 79% di raccolta differenziata”

“Grazie all’amministrazione D’Alò, con la guida dell’Assessore Maurizio Stefani, la città dimostra il valore di una scelta coraggiosa e lungimirante.

Come ha sottolineato il Sindaco Ciro D’Alò, tre anni fa la nostra città ha intrapreso un percorso fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita. Non si è trattato solo di adempiere a un obbligo di legge, ma di adottare una visione lungimirante, orientata alla sostenibilità e alla tutela del territorio che vogliamo lasciare alle future generazioni.

Quando è stato avviato il nuovo sistema di raccolta differenziata, molti erano scettici sulla capacità della nostra comunità di adattarsi al cambiamento e raggiungere gli obiettivi imposti dalle normative. Alcuni temevano che i cittadini non avrebbero risposto con il giusto impegno, altri lo consideravano un processo destinato a fallire. Il Sindaco, invece, ha sempre creduto nella responsabilità e nella maturità dei grottagliesi, sostenendo con determinazione questa scelta e portandola avanti nonostante le difficoltà.

Oggi possiamo dire con orgoglio che questa fiducia era ben riposta. I dati di gennaio 2025 confermano che Grottaglie ha raggiunto un incredibile 79,92% di raccolta differenziata. Un risultato straordinario, che premia l’impegno di tutti e dimostra come una comunità coesa possa raggiungere obiettivi ambiziosi.

Un traguardo possibile grazie anche all’ottimo lavoro svolto sotto la guida dell’Assessore all’Ambiente Maurizio Stefani e alla visione attenta del Consigliere comunale Leonardo Attanasio, che hanno seguito con attenzione e dedizione ogni fase di questo percorso. Il loro impegno costante, unito a una gestione attenta e a strategie mirate, ha permesso di trasformare una sfida complessa in un successo concreto. Grazie alla loro supervisione, Grottaglie si conferma un modello virtuoso nella gestione dei rifiuti e nella tutela ambientale.

Sappiamo che la strada da percorrere è ancora lunga e che esistono criticità da affrontare, specialmente in tema di igiene urbana e contrasto agli episodi di inciviltà. Ma siamo convinti che, con il contributo di tutti e un rinnovato impegno da parte della società AVR-Teorema, potremo migliorare ulteriormente il decoro urbano e rendere Grottaglie una città sempre più pulita e vivibile.

Un ringraziamento speciale va agli operatori della Teorema, che con il loro lavoro quotidiano, spesso ostacolato dall’inciviltà di pochi, garantiscono il funzionamento del servizio e la pulizia della nostra città.

Grottaglie Democratica continuerà a lavorare affinché la nostra comunità cresca sempre di più sotto il segno del rispetto dell’ambiente e del bene comune. Questo straordinario risultato non è un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio per fare ancora meglio. Insieme possiamo costruire una Grottaglie sempre più sostenibile!”