A Grottaglie la scuola si fa sempre più green grazie alla consegna e all’installazione di innovativi distributori di acqua microfiltrata, accompagnata dalla distribuzione gratuita di borracce agli studenti degli Istituti Comprensivi “E. De Amicis” e “F.G. Pignatelli”. L’iniziativa, pienamente in linea con il programma ministeriale “Rigenerazione Scuola”, dà seguito al progetto “L’acqua che insegna alla sete”, volto a promuovere comportamenti sostenibili e consapevoli tra i più giovani.

La cerimonia di consegna è prevista per il 10 ottobre, con due momenti distinti: alle ore 9.00 presso la sede dell’Istituto “De Amicis” in via Calò 38, e alle ore 11.00 presso la sede dell’Istituto “F.G. Pignatelli” in via Don Minzoni 1.

Per l’assessore all’Ambiente del Comune di Grottaglie, Maurizio Stefani, si tratta di: “Un’ottima iniziativa che oggi si concretizza attraverso azioni e strumenti volti a educare le nuove generazioni a comportamenti responsabili e sostenibili. Precisando che l’acqua erogata dai distributori sarà costantemente monitorata e sottoposta a rigidi controlli di qualità, siamo entusiasti del progetto attuato. Il successo sarà vedere i nostri giovani diventare ambasciatori di un nuovo stile di vita, più rispettoso dell’ambiente, riducendo, al tempo stesso, l’uso della plastica nelle nostre scuole. Un personale ringraziamento va ai privati che hanno sostenuto economicamente il progetto, confermando l’importanza della sinergia tra pubblico e privato, fondamentale per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo.”

L’assessore ha inoltre annunciato che a breve anche l’Istituto Comprensivo “Don Bosco” sarà coinvolto nel progetto, con l’installazione di un distributore di acqua microfiltrata e la consegna delle borracce agli studenti.